Тарифы идут в рост

Страны G20 с середины октября 2018 года по середину мая 2019 года ввели 20 новых торговых ограничений, в том числе повышение пошлин, запреты на импорт и ограничения экспорта (за предыдущие полгода — 40). Как сказано в опубликованном вчера докладе ВТО, объем импорта, затронутого этими мерами, в 3,5 раза превысил средний показатель с мая 2012 года и составил $335,9 млрд — это эквивалент 2,47% всего импорта G20, больше было только в прошлом полугодии: тогда на фоне новых ограничений США и Китая показатель вырос сразу в шесть раз, до $481 млрд. Из 20 новых мер 16 повышали тарифы на импорт (в том числе — ставки пошлин с 10% до 25% на поставки из Китая в США в объеме $200 млрд).

Для облегчения же торговли было принято 29 мер (за предыдущие полгода — 33), включая снижение или отмену пошлин и снятие ограничений на экспорт. Это затронуло импорт на $397,2 млрд, или 2,92% ввоза странами G20 (в 1,8 раза больше, чем за предыдущий период). Среди прочих торговых мер три четверти приходится на антидемпинговые расследования — всего эффект от 86 таких действий составил $18,4 млрд (а от приостановки 86 мер — $14,6 млрд). В целом по 2018 году больше всего мер было инициировано США и Индией (34 и 31 соответственно), КНР и Аргентиной (по 16). РФ как член ЕАЭС начала шесть расследований.

Несмотря на ограничения в работе апелляционного органа ВТО, количество стран, запрашивающих консультации, возросло до 16, при этом примерно в половине случаев участниками споров были страны G20, указывают авторы доклада. Отметим, уже в начале декабря ВТО столкнется с вынужденной остановкой работы апелляционного органа, если не будет разработан альтернативный механизм, позволяющий рассматривать новые иски (предполагается, что иски, где уже выбрана панель арбитров, будут рассмотрены). Сейчас в апелляционном органе ВТО представлены всего три арбитра из семи — минимум, необходимый для рассмотрения иска, при этом у одного из арбитров в декабре истекает срок полномочий. Вакансии не удается заполнить из-за отсутствия консенсуса: США упорно отвергают выдвигаемые кандидатуры. Предполагается, что вопрос будет обсуждаться на саммите G20 28–29 июня в японской Осаке. Там же запланирована двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Татьяна Едовина