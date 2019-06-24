«Лесное дело» аукнулось в столице

Суд в Хабаровске в понедельник арестовал доставленного накануне из Москвы бывшего сотрудника Минпромторга Владимира Потапкина. По версии следствия, он за взятку 78 млн руб. поспособствовал незаконному выделению субсидии в размере 1 млрд руб. ООО «Азия лес». Ущерб Хабаровскому краю от деятельности самой компании предварительно оценивается в 9 млрд руб.

Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СКР) по Хабаровскому краю сообщило о новом аресте в ходе расследования так называемого лесного дела. Как следует из сообщения, суд удовлетворил ходатайство об аресте 38-летнего бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Владимира Потапкина. Ему инкриминируется получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-чиновник был задержан в пятницу в Москве и доставлен в Хабаровск, где расследуется уголовное дело.

Владимир Потапкин, по версии следствия, в 2016–2019 годах получил более 78 млн руб. от главы ООО «Азия лес». Средства переводились через счета компании и через посредника. По версии следствия, подозреваемый способствовал получению компанией субсидии в рамках инвестпроекта в размере 1 млрд руб. Инвестпроект по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края реализован не был. Ущерб Хабаровскому краю от деятельности компании предварительно оценивается в сумму более 9 млрд руб.

Бывший глава департамента Минпромторга проведет в СИЗО минимум два месяца, ему грозит от восьми до 15 лет заключения, а также штраф, в 70 раз превышающий сумму взятки.

Как сообщал ранее “Ъ”, первые аресты по делу были проведены 18 марта. Бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев (30 апреля переведен под домашний арест) обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и пособничестве в особо крупном мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Экс-президента «БМ групп» (включает ООО «Азия лес») Александра Пудовкина подозревают по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ и в пособничестве в превышении должностных полномочий (ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что Василий Шихалев лоббировал предоставление проекту «Азия лес» льготного статуса.

«БМ групп» с 2008 года реализует проект по строительству комплекса глубокой переработки древесины в поселке Березовый (Хабаровский край), вложения по которому к концу 2017 года оценивались в 11,5 млрд руб. Проект «Азия лес» в 2012 году по заявке региональных властей был признан приоритетным инвестпроектом в области освоения лесов приказом Минпромторга РФ. Под проект компании был отведен участок лесфонда с ежегодным отпуском 973 тыс. кубометров. Именно этот участок, по данным “Ъ”, стал причиной обысков в правительстве региона и последующих арестов.

ООО «Азия лес» в 2014–2018 годах получило возмещение затрат на перевозку древесины и готовой продукции на экспорт, притом что готовая продукция, согласно отчетам предприятия, в рамках проекта отсутствовала.

Проверка Счетной палаты выявила двухлетнюю задержку в реализации проекта, притом что нарушение ее сроков более чем на год уже является основанием для исключения проекта из перечня приоритетных. Отчет о проверке направили в ФСБ, где и возбудили уголовное дело.

Эрнест Филипповский, Хабаровск