Более 1,5 тысяч уральских туристов находятся в Грузии

Около 1,5 тыс. туристов из Свердловской области находятся в Грузии, авиасообщение с которой полностью прекращается с 8 июля. Об этом рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. По его словам, как туристы будут возвращаться обратно более детально разъяснят Минтранс и Росавиация через пару дней. Информации о количестве туристов, путешествующих в Грузии самостоятельно, пока не сообщается.

По прогнозам Уральской ассоциации туризма, большинству туристов будет предложено покинуть Грузию до 7 июля включительно. «Преимущество у тех, кто приобретал комплексные путевки, потому что по ним сразу идет обмен билетов на рейсы в рамках ограниченного срока», – пояснил господин Мальцев.

В пятницу, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям будет временно запрещено летать в Грузию. Поводом для них послужил визит российских депутатов. Особенно не понравилось протестующим то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента. После этого у здания парламента Грузии произошел митинг под антироссийскими лозунгами. В городе начались беспорядки.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста»

Екатерина Аверина