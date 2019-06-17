Биткойн окончательно оправился от падения

Биткойн снова пошел на взлет: стоимость самой распространенной криптовалюты превысила отметку в $9,3 тыс. — это максимум с мая прошлого года. За неделю он показал рост более 15%. При этом такая тенденция скорее всего сохранится, полагают эксперты.

Так, руководитель исследовательских направлений Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-центра «Сколково» Егор Кривошея уверен, что в ближайшие месяцы биткойн скорее всего продолжит дорожать: «Что касается роста, то я бы сказал, что это последствия торговой активности участников рынка, нежели какие-то реальные фундаментальные вещи. Между тем, сильно повлиять на изменения цены биткойна и остальных криптовалют могут такие события, как, например, запуск платформы Bakkt, которая должна обеспечить непосредственный прием цифровых денег в реальных розничных точках. В эту платформу сейчас довольно сильно вложились Starbucks и ряд других крупных ритейлеров в США и мире. Кроме того, не прекращаются разговоры про различные финансовые инструменты — те же фьючерсы и так далее на биткойны и другие цифровые валюты. Пока они не запущены в полной мере.

Вместе с тем, если в самое ближайшее время никаких неожиданных новостей не будет, то положительная динамика должна сохраниться.

Но, к сожалению, криптоиндустрия такова, что любая новость может возникнуть в любой момент, и все может обвалиться буквально за день».

Ранее рейтинговое агентство Weiss Ratings повысило оценку биткойна с B- до B. Между тем, эксперты агентства пока не рекомендуют вкладываться в самую распространенную криптовалюту, поскольку ожидают серьезной коррекции курса. С ними согласен и аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, сейчас инвестиции в биткойн очень рискованны: «Чтобы сильно выиграть сейчас, когда биткойн подорожал, нужно действительно большое везение: чтобы заработать хотя бы два раза, нужно чтобы эта валюта снова выросла до $20 тыс. за единицу.

Я не думаю, что кто-либо сейчас рассматривает биткойн как средство надежного вложения средств, как тихую гавань.

Хотя раньше звучало такое объяснение, что инвесторы обеспокоены тем, что будет с рублем, долларом, юанем, поэтому они хотят отсидеться в этой цифровой валюте. Но поскольку биткойн, как мы видим, может не только расти, но и резко падать, этот вариант отпадает. Соответственно, я не думаю, что те, кто хочет действительно вложить какую-то значительную часть средств, тем более трудно доставшуюся, в плавный и понятный, предсказуемый рост, должны выбирать и этот инструмент. Те же, кто просто любит поиграть, могут и поиграть».

Биткойн начал расти на фоне сообщений о том, что Facebook нашел крупных инвесторов для создания собственной криптовалюты под названием Libra. Компания Марка Цукерберга планирует представить ее на этой неделе, а запускать в 2020 году.

Владимир Расулов