Ловившая косаток для «китовой тюрьмы» компания оштрафована на 28,1 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока за нарушение правил рыболовства оштрафовал на 28,1 млн руб. ООО «Афалина», отловившее четырех косаток для «китовой тюрьмы». Компания признана виновной в нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ). «Афалина» не считает себя виновной и намерена обжаловать приговор.

Ранее Фрунзенский райсуд признал виновными в нарушении правил рыболовства и оштрафовал три компании за отлов косаток и белух для «китовой тюрьмы»: ООО «Сочинский дельфинарий» на 37,6 млн руб., ООО «Белый кит» — на 28 млн, ООО «Океанариум ДВ» — на 56,4 млн руб.

Четыре компании — «Белый кит», «Афалина», «Сочинский дельфинарий» и «Океанариум ДВ» — в 2018 году отловили 12 косаток и 90 белух в Охотском море. 31 мая Сахалинский областной суд признал, что морских млекопитающих выловили незаконно. До недавнего времени 10 косаток и 87 белух находились в «китовой тюрьме» в бухте Средней.

20 июня, во время прямой линии президента Путина началась операция по выпуску косаток и белух в естественную среду обитания. Две косатки и шесть белух погрузили в специальные ванны и автомобильным транспортом отправили в Хабаровский край. Выпуск планируется сделать в Охотском море в районе Шантарских островов. Как сообщил Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), животные, находящиеся в «китовой тюрьме», будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года.

О том, как использовали животных в период рассмотрения дела в суде, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».

Алексей Чернышев, Владивосток