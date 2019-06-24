Апелляционный суд подтвердил возможность изъятия единственного имущества у должников

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным включение в конкурсную массу и последующую продажу единственного жилья гражданина-банкрота. Соответствующее решение было вынесено по делу обанкротившегося Анатолия Фрущака, у которого хотят изъять пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м, являющуюся его единственным жильем.

«Решение Арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— цитирует «РИА Новости» одного из судей.

Сам должник на заседании сказал, что обсуждает с кредитором возможность заключить мировое соглашение. «Дело получило огласку, товарищи сказали, что помогут погасить задолженность»,— пояснил он.

В апреле 2017 года господин Фрущак направил в Арбитражный суд Москвы заявление с просьбой о признании банкротом. Суд эту просьбу удовлетворил и ввел процедуру реализации имущества. Тогда должник ходатайствовал об исключении из конкурсной массы его пятикомнатной квартиры, и ходатайство было удовлетворено.

Позднее в Верховный суд (ВС) России поступила кассационная жалоба от кредитора Андрея Кузнецова, попросившего отменить судебные акты. Мужчина утверждал, что Анатолий Фрущак должен ему 13 млн руб. В ноябре 2018 года коллегия ВС отменила акты нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Верховный суд лишил единственное жилье неприкосновенности».