«Бизнес существует для того, чтобы менять жизнь людей»

В России набирает обороты социальное предпринимательство, которое поддерживается крупными игроками отечественного рынка, в том числе дочерними компаниями Группы «ЛУКОЙЛ» совместно с Фондом региональных социальный программ «Наше будущее».

Елена Глебова

Приезд нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса в Москву — событие знаковое. Известный экономист считается основателем социального предпринимательства — чрезвычайно популярного в мире вида бизнеса, который в первую очередь призван решать острые проблемы в обществе. Почти сорок лет назад Юнус решил, что он должен сделать невозможное: победить бедность в своей родной деревне Джобра в Бангладеш. Сегодня можно говорить о том, что ему это удалось. В 2006 году Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира за усилия по созданию экономического и социального развития снизу. Своим опытом он поделился на пресс-конференции «Социальное предпринимательство в России — будущее страны», которую организовал фонд «Наше будущее» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Государственной думы РФ, Центрального банка РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. Фонд, учрежденный известным российским бизнесменом, президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, первым начал развивать идею социального предпринимательства в России.

— Большую часть своей жизни я работал ради людей из беднейших слоев населения, особенно ради женщин, стараясь помочь им улучшить жизнь,— пишет Юнус в своей книге «Мир трех нулей», представленной на прошлой неделе в Москве.— В 1976 году я открыл в моей родной стране Бангладеш банк, который назвал Grameen Bank (дословно «деревенский банк».— «О»). В нем бедняки из сельской местности могли получить доступ к финансовым средствам с использованием микрокредитования. С тех пор с помощью этого инструмента более 300 млн человек в разных странах мира реализовали свой предпринимательский потенциал. Микрокредиты помогли им разорвать оковы бедности.

Сорок лет назад многие считали Юнуса благородным чудаком. Первый заем, выданный Юнусом, составил 27 долларов. Затем средний размер кредита поднялся до тысячи. Начинающему банкиру не раз говорили, что он разорится, не вернув вложенные деньги. Но в итоге невозврат по займам составил всего 3 процента, и вскоре филантроп стал успешным предпринимателем, к чьему мнению прислушиваются во всем мире. Несколько лет назад Grameen Bank с программой микрокредитования пригласили работать в США. Сейчас в Америке работают 25 отделений банка, которыми пользуются 120 тысяч заемщиков. Оказалось, что иногда небольшая денежная помощь способна стать началом больших перемен.

— Бизнес существует не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы менять жизнь людей. Социальный бизнес всегда связан с изменениями. В таком случае компания решает проблемы людей,— уверен Юнус.

Свою поездку в Москву Мухаммад Юнус приурочил к празднованию Международного дня социального бизнеса. В России праздник отмечают с подачи фонда «Наше будущее», который выдает беспроцентные займы социальным предпринимателям и организует образовательные проекты в этой сфере. Сегодня уже можно подводить некоторые итоги почти десятилетней деятельности в этом направлении.

— Я хочу поблагодарить господина Мухаммада Юнуса, который нашел время в своем плотном графике и прилетел в Россию на нашу пресс-конференцию,— отметила общественный деятель, директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.— Россия присоединилась к празднованию Международного дня социального бизнеса в 2013 году. Тогда в 20 регионах страны было проведено 28 мероприятий, которые охватили более 2 тысяч человек. В этом году количество мероприятий увеличилось до 132 с общим охватом свыше полумиллиона человек. Это говорит о том, что социальное предпринимательство сейчас в тренде».

Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин в ходе своего выступления обратил внимание на то, что социальное предпринимательство в нашей стране имеет очень хорошие перспективы.

— Отдача от вложения в социальный бизнес настолько высока и значима, что интерес к этой тематике проявляют очень многие участники,— отметил Вадим Живулин.— Важно, что тема социального бизнеса является одним из пунктов плана по реализации национального проекта по развитию предпринимательства, и в этом смысле нацпроект как раз тоже сегодня среди основных направлений развития бизнеса в России называет социальные предприятия.

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин в своем выступлении подтвердил, что в последние годы в развитии социального бизнеса в стране действительно сделан серьезный шаг. Он отметил, что, когда в России только появилось само понятие «социальный бизнес», эксперты выделяли три первоочередные задачи: во-первых, добиться создания нормативной правовой базы для нового вида бизнеса. Во-вторых, проанализировать инициативы и программы территориальных палат по развитию идеи социального бизнеса. И, в-третьих, поддерживать и распространять накапливаемый ими положительный опыт. Законопроект позволит законодательно закрепить статус социального предпринимателя и, значит, обозначить конкретные пути поддержки важной инициативы государством. Ведь до сих пор многие чиновники и сами представители бизнеса путают это понятие с благотворительностью и социальной ответственностью бизнеса.

Помоги другим сам

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов награждает победителей конкурса «Социальный предприниматель» Фото: Пресс-служба Фонда "Наше будущее"

Что же такое социальное предпринимательство? Участники пресс-конференции отметили, что социальный бизнес, это не благотворительность и не бизнес в традиционном понимании. Оно реализует бизнес-проекты, которые решают острые социальные проблемы там, где зачастую их не может решить государство: помогает решать проблемы бедности, безработицы, поддержки социально незащищенных групп населения. При этом сами проекты могут быть совершенно разными: от такси для инвалидов-колясочников до пункта сбора старой одежды. Прибыль для таких компаний или проектов — не самоцель, а средство для реализации главной задачи — улучшения качества жизни людей. Сегодня социальное предпринимательство в широком смысле и социальные проекты, реализуемые «снизу», являются предметом больших общественных ожиданий. В первую очередь потому, что они развивают горизонтальные общественные связи — основу стабильности и устойчивого развития государства. За рубежом социальное предпринимательство сегодня переживает настоящий бум. Например, в Великобритании только за прошлый год количество социальных предприятий, предлагающих новый продукт или услугу, выросло почти на 60%. Сегодня там зарегистрировано свыше 70 тысяч компаний социальной направленности, где работает миллион сотрудников.

В России сегодня развитие социального бизнеса зачастую инициируют крупные социально ответственные компании, которые, по сути, запускают процесс реализации идей и создают благоприятную почву для развития небольших, но чрезвычайно важных локальных проектов.

— Собственно, крупный бизнес и был инициатором создания и развития малого предпринимательства,— отметила на пресс-конференции управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей Елена Феоктистова.— В стратегии любой крупной компании есть большая доля социальной ответственности.

По ее словам, экономическая эффективность бизнеса идет рука об руку с социальной результативностью и экологической ответственность. Только это обеспечивает устойчивость предпринимательства.

Как отметила ведущий эксперт в сфере социального предпринимательства и директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева, основатель фонда Вагит Юсуфович Алекперов всегда хотел давать возможность людям решать те или иные проблемы самостоятельно, поэтому помимо благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ», который разово решает какие-то важные неотложные задачи, было принято решение создать фонд по поддержке социального предпринимательства. «Потому что работа социальных предпринимателей способна не только решать важные локальные проблемы, но и приносить прибыль, то есть мы можем говорить об устойчивом развитии»,— отметила Наталия Зверева.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов: Раньше в интервью и на пресс-конференциях меня в основном спрашивали про нефтяной рынок и отраслевые проекты ЛУКОЙЛа. Но потом что-то изменилось. Сначала редко, а потом все чаще мне стали задавать вопросы о социальных предприятиях. Постепенно круг вопросов на эту тему расширялся. Социальное предпринимательство стало массовым явлением, и следующий этап наших усилий — сформировать в России пул инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в такие предприятия.

Наталия Зверева собрала вокруг себя в 2007 году команду, которая и по сей день задает тренды развития социального предпринимательства в России. Работа по популяризации этого направления ведется на разных уровнях: например, директор фонда является членом рабочей группы по разработке дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» с 2013 года.

Один из инструментов фонда — конкурс «Социальный предприниматель», в рамках которого выдаются беспроцентные займы под важнейшие проекты. Они должны быть социальной направленности, 20 процентов бюджета должны приходиться на средства заявителя, реализовываться проект должен в определенных регионах России. Важна его тиражируемость, то есть возможность повторить опыт в других условиях, финансовая устойчивость и инновационность. За 12 лет работы фонда были поддержаны 234 проекта на общую сумму 601,3 млн рублей. География конкурса так же велика, как страна: от Калининграда до Камчатки. Одним из самых активных регионов в этом отношении является Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Так получилось, что здесь решение развивать социальное предпринимательство было принято на уровне губернатора. В 2016 году фонд «Наше будущее» инициировал здесь проект по привлечению инвесторов в социальную сферу. В итоге за несколько лет Югра стала первым регионом в России, который сделал социальную сферу максимально прозрачной для инвесторов. Примером реализованного партнерства инвестора, социального предпринимателя и государства можно назвать детский сад «Умничка». Администрация Нефтеюганска выделила здание детского сада под реконструкцию, государство гарантировало обеспечение заполняемости сада на ближайшие 30 лет, инвестор вложил в проект средства, социальный предприниматель взял на себя обязательства по реализации проекта, а фонд «Наше будущее» структурировал сделку между инвестором и социальным предпринимателем.

Помимо Ханты-Мансийского округа традиционно много заявок от социальных предпринимателей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Красноярского края, Вологодской и Нижегородской области.

Калейдоскоп успеха

На заправках АЗС «ЛУКОЙЛ» можно купить товары социальных предпринимателей Фото: Предоставлено проектом "Больше, чем покупка"

Профессор Мухаммад Юнус любит повторять, что иногда небольшой финансовой помощи достаточно, чтобы изменить целую жизнь. Но одно дело, когда слышишь эти слова с трибуны, а совсем другое — когда видишь их воплощение. По тематике заявок на конкурс «Социальный предприниматель» можно в какой-то мере понимать, какие именно проблемы сегодня актуальны в стране, и какие уже изменили жизнь. Наталья Петрова из Ивановской области начала свой путь в социальном предпринимательстве, когда не смогла найти подходящего детского сада для дочери. Сейчас она учредитель сети детских центров, частных детских садов и школ робототехники в Ивановской области и планирует открыть в регионе частную инновационную начальную школу с индивидуальным подходом к каждому ученику.

Но не всегда проекты связаны с прямой помощью детям. Например, в Камчатском крае социальный предприниматель Сергей Самойленко решил сделать доступным для виртуального посещения природные достопримечательности Камчатки. Для этого он создал интерактивный музей «Вулканариум», который наглядно демонстрирует красоту края. В нем представлены образцы горных пород, уникальные модели лавовых потоков, которые передают атмосферу природных чудес Камчатки. На деньги фонда Самойленко планирует запустить новую услугу — «Виртуальный тур "Магия Камчатки"», который при помощи новейших технологий позволит всем, в том числе маломобильным гражданам, насладиться красотами Камчатки.

А в Воронеже при поддержке российского Фонда региональных социальных программ Вагита Алекперова «Наше будущее» открылся уникальный частный музей петровских кораблей под началом предпринимателя, знатока русской военной истории Сергея Наумова. В музее можно увидеть фрагменты лодок-долблёнок, которыми пользовались наши предки, макеты петровских кораблей и оружия, а также подлинные экспонаты морского быта той эпохи. Есть также интерактивный зал с видеоинсталляцией, который позволяет полностью погрузиться в эпоху Азовского похода Петра I. Музей уже сейчас стал новой визитной карточкой города.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов: Мы постепенно движемся к такому миру, в котором почти весь бизнес в той или иной степени будет социальным — меняющим к лучшему не только жизнь нескольких людей, но и всего города, региона и страны.

Как отмечает директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталия Зверева, сегодня в России социальное предпринимательство развивается столь быстрыми темпами, что возник спрос на профессиональное образование в данной сфере бизнеса. С 2014 года на базе фонда работает «Лаборатория социального предпринимательства», которая проводит вебинары и тематические курсы, а сегодня программы, посвященные новому виду предпринимательства, уже открыл ряд вузов.

— Сегодня у нашего фонда заключено 20 соглашений с ведущими вузами страны. В этом году мы запустили с Высшей школой экономики программу профессиональной переподготовки по социальному предпринимательству. Уже весной следующего года выпускники этой программы получат дипломы международного образца»,— рассказала на пресс-конференции Наталия Зверева.

Выпускники получат новую специальность — мастер управления в социальном предпринимательстве. Чем именно будут заниматься новые профессионалы, покажет время. Мухаммад Юнус уверен, что социальный бизнес можно внедрить в любую сферу жизни человечества, даже в область большого спорта. Сейчас, например, лично он занят переговорами с Олимпийским комитетом на предмет создания комфортабельной деревни для бездомных людей — для этого он хочет переоборудовать дома, которыми во время летней Олимпиады 2024 года в Париже буду пользоваться спортсмены. «Делать свое дело — это счастье, но когда ты делаешь счастливыми других людей благодаря этому делу, это еще большее счастье!» — поделился формулой успеха нобелевский лауреат.