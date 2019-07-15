Бизнес добра

Мухаммад Юнус и немецкий предприниматель Ханс Райнц определили семь принципов социального бизнеса, на которые сегодня ориентируются во всем мире

— цель социального бизнеса не получение сверхприбыли, а преодоление проблем, угрожающих обществу,— борьба с бедностью, повышение уровня образования, здравоохранения, обеспечение доступа к технологиям, защита окружающей среды

— финансовая и экономическая устойчивость

— инвесторы в социальный бизнес возвращают только сумму своих инвестиций, без каких-либо дивидендов

— после возврата инвестору суммы инвестиций основная прибыль компании вкладывается в ее развитие и улучшение качества продукции

— забота об окружающей среде

— обеспечение штатных сотрудников достойной заработной платой и оптимальными условиями труда

— социальным бизнесом следует заниматься с удовольствием