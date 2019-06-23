Главные новости за выходные 22–23 июня

С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены, сообщил Минтранс 22 июня. Ведомство объяснило это необходимостью обеспечения авиационной безопасности и из-за просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. Напомним, 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Они уже начали выполнят распоряжение, при этом «Аэрофлот» предлагает россиянам вместо Грузии лететь в Ереван и Владикавказ.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

В России прошли акции митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. Организаторами выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов. Поводом для акции стало резонансное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Также участники акции требуют прекращения дел в отношении фигурантов «Нового Величия», «Сети», а также Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных.

В Москве согласованный митинг состоялся на проспекте Сахарова. По оценке корреспондента “Ъ”, к началу акции пришли около 5 тыс. человек. «Белый счетчик» сообщает, что на митинг пришли 3,9 тыс. человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников.

Также акции прошли в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новокузнецке, Калининграде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Самаре. В Санкт-Петербурге акцию не согласовали из-за мероприятия для выпускников «Алые паруса», однако организаторы все равно призвали людей выйти на народный сход.

Власти России планируют заняться развитием Южных Курил, заявил президент Владимир Путин. На вопрос, не придется ли «спускать российский флаг» на Курилах, он ответил: «Таких планов у нас нет». Напомним, Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, но Токио оспаривает их принадлежность. О территориальных разногласиях

США опубликовали экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План также известен как «сделка века». Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить $50 млрд. Более половины этих средств может получить Палестина. Как представители палестинских движений обсуждали «сделку века» в Москве

Курс криптовалюты биткойн впервые с марта 2018 года превысил $11 тыс. Самой высокой отметки биткойн достигал в декабре 2017 года. Тогда за него давали $19,5 тыс. О причинах роста курса криптовалюты

Фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство» получил на 22-м Шанхайском международном кинофестивале награду в номинации «Лучший сценарий». «Золотой кубок» был вручен режиссеру на церемонии в Шанхайском большом театре.