Стоимость биткойна превысила $11 тысяч впервые с марта 2018 года

Курс криптовалюты биткойн достиг $11146,14 по данным Coindesk Bitcoin Price Index. Это произошло впервые с марта 2018 года.
Неделю назад, 16 июня, курс цифровой монеты побил годовой рекорд — $9381. В последний раз столь высоко самая популярная криптовалюта торговалась 10 мая 2018 года.
По данным LiveMint, самой высокой отметки он достигал в декабре 2017 года. Тогда за него давали $19511.
Подробнее о причинах роста курса криптовалюты — в публикации “Ъ” «Биткойн набирает вес».
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