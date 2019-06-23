Фильм Лунгина «Братство» получил награду на фестивале в Шанхае

Фильм российского режиссера Павла Лунгина «Братство» получил на 22-м Шанхайском международном кинофестивале награду в номинации «Лучший сценарий». «Золотой кубок» был вручен режиссеру на сцене Шанхайского большого театра, передает ТАСС.

Претендентов в этой номинации оценивало жюри под председательством турецкого кинорежиссера Нури Бильге Джейлана. Кинофестиваль завершится 24 июня. Его конкурсная программа состоит из таких разделов, как полнометражные фильмы, анимационное кино, документальные работы и короткометражные фильмы.

В России картина, посвященная событиям афганской войны, вышла в прокат 10 мая. Сначала выпустить фильм на экраны планировалось днем раньше, но этому воспротивились Совет федерации и несколько ветеранских организаций, которые сочли его недостаточно патриотичным.

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