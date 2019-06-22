«Аэрофлот» предлагает россиянам вместо Грузии лететь в Ереван и Владикавказ

Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает пассажирам поменять билеты в Тбилиси на рейсы в Ереван или Владикавказ, говорится в пресс-релизе перевозчика. С 8 июля российские авиакомпании по указу президента РФ временно прекращают полеты в Грузию. «С настоящего времени главные усилия "Аэрофлота" будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан РФ»,— отметили в компании.

Россияне, которым надо вылететь из Грузии 8 июля или позднее, могут без доплаты перенести вылет на более раннее время или вернуть полную стоимость билета.

Пассажирам, которые купили билеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить обратно деньги за билет, либо «бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов».

Указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию был подписан на фоне беспорядков в этой стране. Продажи авиабилетов уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию, но Минтранс сообщил, что с 8 июля полеты будет запрещены для обеспечения авиационной безопасности и из-за просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».