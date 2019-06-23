На Марсе обнаружены возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity обнаружил в атмосфере Марса высокое содержание метана, что может свидетельствовать о наличии микроорганизмов, сообщила газета The New York Times. Ученые получили образцы 19 июня, на 24 июня назначены дополнительные исследования. Официально об открытии не объявлялось.

Марсоход был запущен Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как подчеркивает издание, метан в качестве конечного продукта обмена веществ вырабатывают земные бактерии, которые живут в местах с ограниченным количеством воздуха, например, под землей или в кишечном тракте у животных.

Ранее Curiosity нашел камни со следами органических соединений на дне древнего высохшего озера. Ученые предполагали, что это могут быть останки живых существ, которые населяли красную планету более 3 млрд лет назад. Однако им не удалось доказать наличие жизни на Марсе.

Подробнее читайте в публикации “Ъ FM” «Марс снова подал признаки жизни».