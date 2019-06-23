WP: Трамп одобрил кибероперацию против Ирана

Президент СЩА Дональд Трамп одобрил наступательную кибероперацию на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Пентагон предлагал провести ее после инцидента с танкерами в Оманском заливе. Газета отмечает, что разработка операции началась ранее и могла занять от недели до одного месяца.

По информации Assosiated Press, хакеры, связанные с Ираном, рассылали фишинговые письма в правительственные учреждения США, работникам разных секторов экономики, в том числе нефтяной и газовой промышленности. О результатах атак неизвестно.

Ранее господин Трамп объявил о том, что в отношении Ирана будут введены дополнительные масштабные санкционные меры. В ближайшее время Пентагон намерен отправить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что к атакам причастен Иран, тот свою вину отрицает.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ”.