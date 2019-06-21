Похитители прикрывались удостоверениями

В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении группировки, которая вымогала 120 млн руб. у местного бизнесмена. По версии следствия, члены группировки под видом оперативников произвели фиктивное задержание потерпевшего, а после стали вымогать у него деньги за отказ в возбуждении уголовного дела. Подсудимые вину в ходе следствия не признавали.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, в суд направлено уголовное дело в отношении четырех екатеринбуржцев в возрасте от 27 до 40 лет. По сведениям «Ъ-Урала», речь идет о местных жителях Михаиле Плюснине, Сергее Дмитриеве, Сергее Антрощенко и некоем Шахматове. Им предъявлены обвинения в вымогательстве (ст. 163 УК РФ), похищении человека (ст. 126 УК РФ), завладении автомобилем (ст. 166 УК РФ) и использовании поддельного удостоверения сотрудников правоохранительных органов (ст. 327 УК РФ).

В июле 2018 года они были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области в результате оперативного эксперимента. К силовикам обратился местный предприниматель (его имя следственные органы не разглашают), который заявил, что сотрудники правоохранительных органов требуют у него 120 млн руб. за отказ в возбуждении уголовного дела. В ходе спецоперации предполагаемые вымогатели были задержаны. Выяснилось, что к силовым структурам они отношения не имеют, а удостоверения использовались поддельные.

По версии следствия, весной-летом 2018 года Плюснин, Дмитриев, Антрощенко и Шахматов, двое из которых были ранее судимы, придумали схему вымогательства. Они выбрали предпринимателя, про которого знали, что у него могут быть финансовые нарушения в компании.

Пришли к нему на встречу, представились сотрудниками правоохранительных органов, показав удостоверения, и заявили, что планируют в отношении потерпевшего возбудить уголовное дело.

Чтобы этого избежать, потерпевшему предлагалось заплатить 120 млн руб. Бизнесмен отказался. «Тогда они решили сменить тактику и с целью демонстрации серьезности своих намерений решили похитить предпринимателя и совершить угон его автомашины, инсценировав процессуальное задержание мужчины»,— отмечается в материалах дела.

Обвиняемые задержали предпринимателя, поставили его машину на стоянку в Екатеринбурге, а на другой машине поехали в сторону Москвы якобы к следователю. По дороге они требовали у бизнесмена деньги.

Тот в итоге согласился заплатить выкуп, «но в меньшем размере». В Глазове (Удмуртия) лжеоперативники отпустили бизнесмена, он вернулся в Екатеринбург и обратился в ФСБ.

Адвокаты обвиняемых воздержались от комментариев. «Дело еще идет. Комментариев мы не даем»,— пояснили защитники подсудимых Николай Изюров и Виктор Ясилевич. Известно, что в ходе следствия свою вину подсудимые не признавали, Плюснин, Дмитриев и Антрощенко неоднократно обжаловали действия следствия в Ленинском райсуде Екатеринбурга — правда, безуспешно.

Игорь Лесовских, Екатеринбург