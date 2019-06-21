ООО «Леруа Мерлен Восток» подписало соглашение о строительстве гипермаркета в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, директор по региональному развитию ООО «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и заместитель генерального директора по развитию ООО «Промспецстрой» Сергей Тюлькин подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство гипермаркета строительных материалов Leroy Merlin общей площадью 13,25 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Инициатором проекта является ООО «Леруа Мерлен Восток». ООО «Промспецстрой» выступает инвестором. Правительство Орловской области будет содействовать в предоставлении земельного участка в целях реализации инвестиционного проекта.

Торговый центр ранее оценивался в 1,5 млрд руб. О возможности его строительства Андрей Клычков впервые заявлял еще весной 2017 года. Кроме того, в 2013 году представители французской сети и корпорации «Гринн» курского бизнесмена Николая Грешилова вели переговоры, чтобы DIY-ритейлер стал якорным арендатором торгового центра, возводимого возле многофункционального комплекса на окраине Орла. Однако сотрудничества в этом направлении так и не произошло.

О том, как французская сеть развивается в Черноземье, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Leroy Merlin обоснуется в Белгороде».

Ирина Лобанова