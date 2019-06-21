Aston Martin Valhalla станет новым автомобилем Джеймса Бонда

Компания Aston Martin подтвердила, что новый среднемоторный суперкар Valhalla станет автомобилем главного героя нового фильма о спецагенте Джеймсе Бонде, сообщает Autocar.

Машина, которая пока не представлена в серийном варианте, будет использоваться Джеймсом Бондом, которого вновь сыграет актер Дэниэл Крейг, наряду с классическими Aston Martin DB5 (последний раз появился в фильме Skyfall в 2012 году) и Aston Martin V8 (участвовал в фильме The Living Daylights 1987 года).

Напомним, ранее стало известно, что в 25-й части «бондианы» также появится электромобиль Aston Martin Rapide E.