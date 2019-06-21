Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка «Кредит Экспресс» Марию Антонову и еще двух сотрудников кредитной организации Егора Пихтина и Анастасию Новотную, проходящих по делу о хищениях в банке, сообщили ТАСС в суде. Против ходатайства Следственного комитета выступила прокуратура.

В СИЗО была отправлена сотрудник банка Елена Чуева.

Также суд отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову. Экс-руководитель отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова была отправлена под домашний арест.

Все они проходят по делу о хищении средств кредитного учреждения и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929 тыс.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Василий Бойко-Великий принял арест стоя».