Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы в четверг отправил под домашний арест до 19 августа главного бухгалтера банка «Кредит Экспресс» Марию Антонову и еще двух сотрудников кредитной организации Егора Пихтина и Анастасию Новотную, проходящих по делу о хищениях в банке, сообщили ТАСС в суде. Против ходатайства Следственного комитета выступила прокуратура.
В СИЗО была отправлена сотрудник банка Елена Чуева.
Также суд отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову. Экс-руководитель отдела кассовых операций банка Наталья Ципинова была отправлена под домашний арест.
Все они проходят по делу о хищении средств кредитного учреждения и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929 тыс.
Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Василий Бойко-Великий принял арест стоя».
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