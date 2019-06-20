Выпускные вечера переходят в кинетический формат

Рэперы, роботы и лофты: в этом году московские выпускники решили отказаться от традиционных прогулок на теплоходах и скучных банкетов. В тренде — вечеринки на свежем воздухе или в музейных пространствах, кинетические и световые шоу. Меняются и бюджеты главного школьного мероприятия. В среднем стоимость выпускного вечера в столице — около 20 тыс. руб., но многие родители готовы потратить значительно больше.

При этом приглашенный артист увеличивает смету на десятки тысяч рублей, сообщила креативный директор агентства «РПГ Москва» Яна Жукова: «Ни у кого нет желания оставаться в школе. Дети и родители стараются уйти от привычных клубных форматов и форматов банкетной рассадки, поэтому выбирают какие-то более интересные площадки. Это может быть формат выставочных павильонов, когда можно какие-то познавательные моменты найти, а затем вечером провести, например, церемонию награждения и банкетную часть. Очень много снимается клипов, приглашаются разные артисты. Все, соответственно, зависит от бюджета. Кто-то может себе позволить пригласить известного певца, кто-то — позвать артистов из различных столичных шоу.

Никому не интересны какие-то традиционные вещи, все хотят кинетический формат: роботов, диджитализацию, трансформации, инсталляции.

По стоимости такие проекты, без приглашения популярного исполнителя, в разы дешевле. Если же приглашают звезду, то это плюс к бюджету 1-1,5-2 млн руб. Все зависит от того, какого артиста приглашают. Есть, конечно, исполнители формата шоу "Голос", лейбла Black Star. Их выступления могут обойтись в сумму от 350 тыс. руб. и выше. В общем, такие форматы по бюджету обойдутся от 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб.».

К этой сумме необходимо добавить цену выпускного платья или костюма. Средняя стоимость вечернего наряда в Москве — 20-30 тыс. руб., плюс туфли или ботинки. Сделать вечернюю прическу и макияж в салоне стоит еще около 5 тыс. руб.

Кроме того, родители собирают деньги на подарки учителям и другие атрибуты праздника, рассказала мама столичного выпускника Ольга Пихтерева: «Наши ребята поедут в яхт-клуб Water House, который расположен на берегу Клязьминского водохранилища. Программа включает шоу с выступлением артистов, в том числе известных, банкет, который будет растянут на всю ночь. По желанию можно будет искупаться в бассейне. Также заявлен запуск шаров с загадыванием желаний, праздничные фейерверки, дискотека. Деньги мы собирали за полгода, потому что все места заняты. Билет на ребенка стоит 10,5 тыс. руб. Если родитель изъявит желание поехать, то придется доплатить еще 7 тыс. руб. Также нам пришлось купить брюки, обувь, плюс, мы собирали деньги учителям на подарки, шарики, ленточки и так далее. На все вместе ушло в районе 20 тыс. руб.».

Между тем, по данным ВЦИОМ, большинство россиян считает современные выпускные вечера слишком роскошными: 83% опрошенных назвали их чересчур дорогостоящими.

Анастасия Ройзман