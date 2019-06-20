Москва встретит выпускников артистами

В четверг центр столицы заполнят десятки тысяч выпускников. Главный выпускной города состоится в Парке Горького. Его партерную часть закрывают для посетителей, а с 20 часов будут впускать людей только по спискам, рассказал организатор праздника, управляющий партнер Event Group One More Сергей Савин. По его словам, на основной площадке ожидается около 30 тыс. человек.

«На входе огромные панорамные экраны, на которых транслируются поздравления от известных людей, среди которых и Гоша Куценко, и Feduk, Ольга Бузова. Также пройдет торжественное шествие по красное ковровой дорожке, — рассказал Сергей Савин. — На территории парка Горького будут установлены две большие сцены. Одна у Фонтанной площади, где будут арт-перформансы, выступят диджеи и танцоры. Главная сцена “Московского выпускного-2019” установлена на Пушкинской набережной, необычно мультимедийная. На этой сцене выступит Егор Крид, Feduk и другие. Выпускников поздравит мэр Москвы, президент Российской Федерации. А также будет праздничный фейерверк в 12 часов. Меры безопасности на достаточно высоком уровне: полиция, Росгвардия, социальные службы. Чтобы попасть на территорию парка, выпускники воспользуются QR-кодами. Первая линия контроля — визуальный, вторая — считывающие устройства, третья — досмотр с полицией».

В самом парке 20 июня не будут продавать алкоголь, а некоторые заведения намерены и вовсе закрыться. «Ъ FM» обзвонил кафе и рестораны поблизости и узнал, как они готовятся к главному выпускному столицы.

Ресторан «Времена года»: «В дневное время с 12 до 24:00 работают беседки по сезонному меню. В ночь происходит обслуживание непосредственно выпускных. Весь ресторан у нас выкуплен под мероприятия нескольких лицеев. Днем поток будет уменьшен, потому что достаточно жесткая пропускная система, особенно в вечернее время». Кафе «Хлеб насущный»: «Все так же, только алкоголь не продается, убираем. По часам работы то же самое. Возможно, до 23 вечера, если народ будет, если мало будет, до 22. Ожидаем поток гостей». Кафе «Тетя Мотя»: «Каждый год закрывают всю середину парка, и просто остаемся, как говорится, в буферной зоне и не работаем. Перед нами будет стоять решетка, охрана, полиция, чтобы ничего не передавали через них». Ресторан «Харбин»: «Инструктаж, конечно, проводится у персонала: у всех спрашивать документы, алкоголь на вынос мы вообще не продаем и не имеем на это лицензии».

Кроме того, в Кремле пройдут бал и церемония вручения всероссийской премии «Выпускник-2019». После этого на Красной площади выступят рэпер Баста и группа IOWA. В связи с этим в центре будут перекрыты некоторые улицы, сообщила «Ъ FM» сотрудник информационного центра транспортного комплекса Москвы Ольга Зайцева: «С 15 часов до 19.30 движение ограничат по одной полосе Моховой улицы в районе Манежа. С 21 часа до окончания мероприятия будет полностью перекрыта улица Ильинка. Кроме того, с 23.45 20-го июня до 00.15 мин 21-го июня нельзя будет проехать по Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, большому Москворецкому мосту и улице Варварка».

Ночью выпускников ждет большая дискотека в Гостином дворе.

Всего в этом году московские школы заканчивают более 50 тыс. учеников.

Александр Рассохин