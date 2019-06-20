Мадуро готов выслушать рекомендации верховного комиссара ООН

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что визит в страну верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет послужит улучшению ситуации с правами человека. «Надо выслушать рекомендации, чтобы Венесуэла улучшалась. Добро пожаловать»,— заявил господин Мадуро в эфире государственного телевидения (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Бачелет посещает Венесуэлу с 19 по 21 июня для оценки ситуации с правами человека в стране.

Наступление Николаса Мадуро на независимые правительственные учреждения, репрессии в отношении его политических противников, диссидентов и протестующих, голод и отсутствие лекарств, нужных для оказания необходимой медицинской помощи вызвали наиболее крупный миграционный кризис в современной истории Латинской Америки. Об этом говорилось в докладе Human Rights Watch на 2019 год.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Темные времена для прав человека».