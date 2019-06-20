Главные новости к утру 20 июня

Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, он нарушил воздушную границу страны. О конфликте двух стран

Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину. Бывший глава разведки ДНР Сергей Дубинский не видит смысла сотрудничать со следствием. О расследовании

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд. Теперь людей с таким капиталом в мире трое: кроме Бернара Арно таким состоянием обладают основатель компании Amazon Джеффри Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, у которых $119 млрд и $102,4 млрд соответственно.

Президент США Дональд Трамп объявил, что обладает полномочиями для смещения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. С точки зрения управления, ФРС является независимым органом в правительстве США. Как Национальный центральный банк, ФРС получает полномочия от Конгресса. О прогнозе ФРС

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