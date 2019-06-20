Главные анонсы 20 июня

В эфире федеральных телеканалов и радиостанций выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». На прямой линии 20 июня президент Владимир Путин, как и в прошлом году, будет связываться с главами регионов и членами правительства в режиме реального времени, анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мериприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

“Ъ” будет вести онлайн-трансляцию.

Прямая линия-2018 в цифрах Читать далее

В Брюсселе откроется саммит Евросоюза. Как ожидается, на нем будет принято решение о продлении экономических санкций против России.

Санкции обычно продлевают без обсуждений, что должно говорить о существовании на Западе консенсуса в отношении политики Москвы. При этом заявления некоторых европейских политиков говорят о растущем дискомфорте в связи с санкционной войной.

Что европейские лидеры говорили “Ъ” о России с 2014 года — в спецпроекте “Ъ”.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление ареста гражданину Ирландии, Канады, США и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он был задержан ФСБ в конце декабря 2018 года после получения сведений, содержащих гостайну. Сам он считает свой арест местью за санкции США. Подробности дела

В Москве пройдут выпускные вечера в школах. В столице перекроют несколько улиц из-за проведения бала «Выпускник». Стоимость московских выпускных может достигать несколько десятков тысяч евро. Сколько стоили выпускные в прошлом году

Во Франции продолжится Международный аэрокосмический салон Ле-Бурже. Россия принимает в нем участие, но военную технику в этот раз не представляет. На авиасалоне, который открылся 17 июня, уже были заключены ряд контрактов, в том числе на поставку первых полностью электрических пассажирских самолетов. Подробнее