Подозреваемый в причастности к крушению MH17 в Донбассе отрицает вину

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. Свою причастность к крушению он отрицает.

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение (установки "Бук".— “Ъ”) — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко»,— заявил господин Дубинский.

Он утверждает, что 17 июля, когда был сбит самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом крушения, как полагает JIT. Следователи уже высказывали предположение, что в момент запуска ракеты, которая сбила Boeing, Сергей Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

Помимо господина Дубинского (бывший глава разведки ДНР), подозреваемыми являются еще два россиянина — коллега Сергея Дубинского Олег Пулатов и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Также подозреваемым назван гражданин Украины Леонид Харченко.

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