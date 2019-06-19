К делу Арашуковых подключились чекисты

Бывший исполнительный директор ОАО «Апанасенкирайгаз» и АО «Буденновскгазпромбытсервис», бывший министр культуры Карачаево-Черкесии Уали Евгамуков объявлен в розыск по линии ФСБ в рамках расследования дела об организованном преступном сообществе, которое, по версии следствия, возглавлял отец экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова бывший советник гендиректора ОАО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. По версии следствия, господин Евгамуков, как и другие фигуранты дела, участвовал в криминальных схемах по хищению природного газа в особо крупных размерах.

Факт объявления в розыск Уали Евгамукова “Ъ” подтвердила представитель УФСБ России по Карачаево-Черкесской республике (КЧР) Анна Лызина. Она пояснила, что следственные органы подозревают господина Евгамукова «в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах».

Напомним, масштабное расследование многомиллиардных хищений природного газа на Северном Кавказе получило особый резонанс после того, как 30 января этого года на заседании Совета федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, а чуть позднее в Санкт-Петербурге арестовали и его отца Рауля Арашукова. Им, а также еще нескольким фигурантам инкриминировали создание организованного преступного сообщества (ОПС) и участие в нем, а также особо крупное мошенническое хищение природного газа у ПАО «Газпром» на 30 млрд руб.

Экс-сенатора, кроме того, следствие считает заказчиком двух убийств. Обвинения были предъявлены как членам семейства Арашуковых, так и представителям их ближайшего окружения. К последнему относится и руководитель двух структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», экс-министр культуры КЧР Уали Евгамуков. Следственные органы попытались выйти на него еще в феврале текущего года, но он скрылся.

Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах КЧР, в ходе расследования выяснилось, что господин Евгамуков действительно входил в ближний круг Рауфа Арашукова, но статус у него был невысоким.

«Он должен был встречать гостей, возить их на конные прогулки и обеспечивать их досуг»,— рассказывает источник.





При этом Уали Евгамуков был в Карачаево-Черкесии весьма авторитетным человеком. Он успел побывать депутатом народного собрания КЧР, председателем общественной организации абазин «Абаза», добился выделения территории, на которой компактно проживали абазины, в отдельный район и затем этот район возглавил. В 2012 году стал министром культуры КЧР, но спустя два года ушел с госслужбы после того, как его брат Псабыда Евгамуков в ходе конфликта застрелил на стадионе аула Псыж депутата народного собрания Мухамеда Кунижева. После этого безработного экс-министра заприметил клан Арашуковых, и в 2015 году он был приглашен на должность директора буденновского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

По словам источника, схема хищения газа членами ОПС выглядела следующим образом. Сначала находили крупных получателей газа — котельные, стадионы, торговые центры, АЗС и т. п., владельцы которых были не прочь подзаработать. По обоюдной договоренности Арашуковы отправляли своих специалистов-метрологов, которые настраивали газовые счетчики так, что они «замечали» только 30–40% прокачиваемого через них газа. В результате порядка 70% газа продавалось в обход государства. Якобы полученная от продажи легального и нелегального газа выручка делилась на три части: одна шла в официальную кассу, другая — членам ОПС, третья — владельцам объекта. По итогам года весь украденный газ списывался под различными предлогами.

Елена Брежицкая, Пятигорск