В «Дом-2» вселились с Украины

Поставщик труб для нефтегазовых монополий Александр Карманов нашел партнера для развития медийных активов. Доли в его компаниях Ruform, управляющей видеосервисом Rutube, и Solaris Promo Production, производящей шоу «Дом-2», приобрел Игорь Сырый, в недавнем прошлом один из ключевых топ-менеджеров украинского олигарха Рината Ахметова, отвечавший за его металлургический бизнес. Источники “Ъ” связывают партнерство с общими проектами господ Карманова и Ахметова в поставках труб.

В двух компаниях, контролируемых структурами владельца Евразийского трубопроводного консорциума Александра Карманова, появился новый совладелец Игорь Сырый, следует из данных Kartoteka.ru. В июне он получил 25% ООО «Солярис Промо Продакшн» (Solaris Promo Production), которое производит шоу «Дом-2» для канала ТНТ. А еще в феврале одновременно со структурами Александра Карманова Игорь Сырый вошел в число совладельцев ООО «Руформ» (Ruform), где получил 12,5%. Эта компания управляет видеосервисом Rutube и платформой для дистрибуции онлайн-видео Pladform. В совокупности Александр Карманов и Игорь Сырый выкупили 66,7% Ruform у Ивана Таврина и его партнеров, об участии в сделке господина Карманова ранее сообщал РБК, по данным которого вся компания была оценена в 3 млрд руб.

Гендиректор Ruform Роман Максимов не ответил на запрос “Ъ”, в «Газпром-медиа» (владеет 33,3% Ruform и управляет ТНТ) отказались от комментариев. Связаться с Александром Кармановым не удалось, Игорь Сырый не ответил “Ъ”.

Игорь Сырый известен как топ-менеджер компаний Рината Ахметова, самого богатого бизнесмена Украины. В 2000-х господин Сырый курировал металлургический бизнес господина Ахметова, со дня основания в течение восьми лет возглавляя его «Метинвест Холдинг», одно из крупнейших в стране профильных предприятий. В конце 2013 года господин Сырый стал исполнительным директором группы СКМ, управляющей «Метинвестом» и другими активами Рината Ахметова, и в интервью “Ъ” сразу после назначения рассказывал, что Россия является для «Метинвеста» одним из важных рынков сбыта. Но уже больше года господин Сырый не работает в структуре СКМ, сообщили “Ъ” в холдинге.

Основной бизнес Александра Карманова — поставка труб большого диаметра для российских нефтегазовых монополий. Бизнесмена связывали с Ринатом Ахметовым общие проекты в этой сфере, отмечает знакомый господина Карманова. По данным Forbes, с украинским бизнесменом Александра Карманова познакомил композитор Игорь Крутой. Журнал указывал, что господин Карманов в 2000-х возглавлял компанию Зиявудина Магомедова, которая была основным поставщиком труб большого диаметра для «Газпрома», и, поскольку в России такие трубы почти не производились, представляла интересы Харцызского трубного завода Рината Ахметова. Тогда же структуры Александра Карманова продавали украинские трубы и «Транснефти».

Но трубами интересы Александра Карманова не ограничиваются. Его Solaris Promo Production с 2014 года производит телепроект «Дом-2», который каждый день по несколько часов идет на канале ТНТ. Инфраструктура шоу требовала инвестиций, которые согласился взять на себя бизнесмен. Он же несколько лет закупал для телеканалов «Газпром-медиа» кино западных студий и был миноритарием Comedy Club Production. Также ему принадлежит кабельный канал «ТНТ Music». Кроме того, господин Карманов занимается рыбным и гостиничным бизнесом на Сейшельских Островах. До 2014 года у Solaris Promo Production были широкие планы по выходу на украинский рынок, отмечает знакомый господина Карманова.

Два источника, близких к Rutube, говорят, что Игорь Сырый «не вникает в операционное управление компанией». Сама же она инвестирует в развитие и готовит к запуску этим летом новый продукт — развлекательную платформу List, уточняет один из собеседников “Ъ”.

Миграция менеджмента с Украины на более крупный и интересный российский медийный рынок не новая тенденция, рассуждает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Примеров ее довольно много, указывает он, это продюсеры Александр Роднянский, Александр Цекало, Влад Ряшин и его Star Media, активно работал с российским телерынком и нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Анна Афанасьева