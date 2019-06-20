Ломбардам повышают квалификацию

Как известно, органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью финансовых организаций, великое множество. К контролерам относится и прокуратура, которая проверяет банки и инвесткомпании, МФО и ломбарды на соблюдение действующего законодательства. И надзорные органы активно используют творческие подходы для трактовки этого законодательства.

Так, весной прокуроры всерьез озаботились уровнем квалификации сотрудников ломбардов. В выданных правоохранительными органами представлениях справедливо указывается, что эти организации при приеме в залог или на хранение вещей предварительно осуществляют их оценку. При этом, согласно правилам скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгметаллов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, утвержденных постановлением правительства №444 от 7 июня 2001 года, «организация-скупщик должна иметь экспертов, обладающих соответствующей квалификацией в вопросах экспертизы и оценки ценностей». Поэтому, по мнению прокуратуры, ломбарды нарушают законодательство, не имея свидетельств, подтверждающих квалификацию оценщиков. В связи с этим от них требуют принять «исчерпывающие меры» к устранению нарушения и недопущению его в дальнейшем, решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение и в месячный срок сообщить о принятых мерах.

Действительно, в большинстве ломбардов сотрудники не имеют ни профильного, ни дополнительного образования в сфере оценки изделий. Отчасти это объясняется тем, что предметом залога могут быть не только ювелирные изделия и драгметаллы, но еще техника, шубы, автомобили, антиквариат и другие ценные вещи. И претензии прокуроров были бы вполне обоснованны с точки зрения законодательства, если бы ломбарды в принципе занимались скупочной деятельностью, однако они, как указано в том же предписании, только принимают вещи в залог или на хранение. Подтверждает такое положение вещей и регулятор рынка. В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что, в соответствии с законом «О ломбардах», этим организациям «запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг». И никаких требований к образованию сотрудников ломбардов в профильном законе нет.

Однако просто закрыть глаза на предписание прокуратуры ломбарды не могут. Особенно если учесть, что за невыполнение предъявленных требований им грозят не только штрафы, но и исполнение предписания в судебном порядке. И тогда придется ломбарду командировать своих «неквалифицированных» сотрудников для получения дополнительного образования. Вот только какое образование устроит прокуратуру, в представлении не указано.