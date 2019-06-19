Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX

Британский авиаконцерн IAG, в состав которого входят British Airways и Iberia, стал первым покупателем самолетов Boeing 737 MAX за последние три месяца. Соглашение о намерении приобрести лайнеры американского производителя было подписано в сегодня, 19 июня, на авиасалоне в Ле-Бурже. International Consolidated Airlines Group SA планирует закупить у Boeing до 200 самолетов моделей 737 MAX 8 и 737 MAX 10.

Генеральный директор IAG Вилли Уолш заявил, что считает Boeing 737 MAX «отличным самолетом». Кроме того, господин Уолш, который ранее был пилотом модели 737, рассказал, что лично протестировал оригинальную версию системы контроля полета самолета и ее модифицированную версию на симуляторе. «Это был очень полезный опыт. Он придал мне уверенности как в самолете, так и в обновлении»,— цитирует главу IAG The Wall Street Journal. Господин Уолш также отметил, что заказываемые у Boeing самолеты 737 MAX будут обслуживать рейсы бюджетных авиакомпаний концерна — Level и Vueling.

Напомним, Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, все находившиеся на борту 189 человек погибли. В марте 2019 года аналогичный самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Африке. Тогда жертвами крушения стали 157 человек, в том числе трое россиян. После инцидентов почти все страны мира ввели запрет на полеты этих самолетов в своем воздушном пространстве.

О проблемах Boeing 737 MAX — в материале “Ъ FM”.

Кирилл Сарханянц