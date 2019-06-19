ВГУ остался единственным представителем Черноземья в рейтинге лучших мировых вузов QS

Британская консалтинговая компания QS опубликовала рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2020. Воронежский госуниверситет (ВГУ), считающийся крупнейшим вузом Черноземья, остался единственным представителем макрорегиона в этом рейтинге, следует из его данных. Среди 25 представленных в ранжировании российских университетов, ВГУ занял 25 место.

Как и в рейтинге-2019 (публиковался летом 2018-го), и в рейтинге-2018, ВГУ располагается в группе 801–1000. При этом в рейтинге-2017 и ранее он был на позиции 701+.

В пресс-службе ВГУ отметили, что вуз «входит в один из влиятельных международных рейтингов уже седьмой год подряд», а «количество российских вузов в нем с прошлого года не увеличилось».

Первым среди российских учебных заведений остается МГУ, а лучшим университетом мира в восьмой раз подряд признали Массачусетский технологический институт MIT.

Сергей Калашников