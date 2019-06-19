Депутаты обеспокоены применением закона о неуважении к власти

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в беседе с “Ъ” рассказал, что депутатов беспокоит правоприменение закона о явном неуважении к власти.

«В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды,— сказал господин Левин, комментируя новость о том, что правозащитники запустили проект по мониторингу необоснованного преследования граждан за публикации в сети.— Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами. Конечно, такие ошибки на местах нужно внимательно мониторить».

По словам господина Левина, законодателям не понятно, «на каком основании правоохранители возбуждают дела о неуважении в отношении мэров и губернаторов, а суды их рассматривают». «Суды должны ограничивать попытки местных чиновников использовать законодательство для решения своих проблем,— подчеркнул господин Левин.— Поэтому мы будем внимательно изучать правоприменительную практику».

Напомним, закон об административном наказании за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», президент Владимир Путин подписал 18 марта 2019 года. Наказание за нарушение записано в ч. 3 ст. 20.1 КоАП — до 300 тыс. руб. штрафа или до 15 суток ареста. За прошедшие три месяца СМИ сообщали о нескольких крупных штрафах за надписи, содержащие нецензурную брань в адрес президента Путина.

Подробнее о мониторинге преследования россиян за высказывания в интернете — в публикации “Ъ”.

Александр Черных