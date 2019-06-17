Toyota сделает гоночный вариант суперкара Gazoo GR Super Sport

Компания Toyota объявила о намерении сделать гоночную версию концепт-кара Gazoo GR Super Sport, сообщает японский автопроизводитель.

Новая модель будет подготовлена по новому техническому регламенту чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC, который вступит в силу в сезоне-2020/21 года. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, подробности о которой пока не сообщаются.

Ранее появилась информация, что дорожный вариант Gazoo GR Super Sport получит 2,4-литровый бензиновый твин-турбо V6 в сочетании с гибридной системой Toyota Hybrid System-Racing (THS-R) — адаптированный под дорожные условия агрегат от гоночного спортпрототипа Toyota TS050 Hybrid для чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

Напомним, ранее о намерении вернуться в «24 часа Ле-Мана» с гоночным гиперкаром Aston Martin Valkyrie объявила марка Aston Martin.