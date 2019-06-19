Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за прошлогоднее покушение на него было заплачено $20 млн. Организатором покушения он снова назвал оппозиционера Хулио Борхеса.

«Попытка покушения, совершенная 4 августа (2018 года.— “Ъ”), стоила $20 млн»,— заявил господин Мадуро, выступая перед военными. Выдержки из его речи приводятся в аккаунте президента в Twitter.

Напомним, к Николасу Мадуро во время парада попытались подлететь два беспилотника со взрывчаткой. Атака не удалась, так как снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Практически сразу президент Венесуэлы обвинил в покушении оппозицию и Колумбию. Подозреваемый в попытке покушения покончил с собой.

О расследовании покушения читайте в публикации “Ъ” «Президент Венесуэлы пополняет списки врагов».