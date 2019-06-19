Как Ростехнадзор предполагал реформировать свою деятельность сам

В своем законопроекте Ростехнадзор актуализирует основные понятия, разделяет подходы к регулированию «опасных производственных объектов» и «передвижных технических устройств» (речь идет, например, о подъемных кранах), соглашается признавать влияние технического перевооружения на безопасность конкретных объектов (ранее класс опасности присваивался только при их создании и реконструкции), а также исключает из экспертизы безопасности вопросы продления сроков службы объектов.

Новшеством проекта является также введение института аудита промбезопасности — это система предупреждения санкций Ростехнадзора к поднадзорным субъектам: штрафы не будут применяться к нарушениям, выявленным при добровольном обследовании аудиторами. Де-факто речь идет о том, что у предприятий появится альтернатива: в опережающем порядке самостоятельно нанимать промышленных аудиторов для выявления и исправления нарушений или рисковать их выявлением при плановых и внеплановых проверках. Аналогичным целям служит и новая норма по внедрению дистанционного контроля промбезопасности: такие объекты предполагается избавить от плановых проверок и режима постоянного госнадзора.

Служба перенесла в проект из действующих подзаконных актов требования независимости экспертов в области промышленной безопасности от заказчиков экспертиз, а также разграничение ответственности руководителей эксплуатирующих опасные объекты и передвижные устройства организаций, экспертов по промбезопасности и специалистов ?по техническому диагностированию.

Ранее к Ростехнадзору неоднократно предъявлялись претензии экспертного сообщества и Генпрокуратуры, касавшиеся крайне непрозрачного порядка проведения экзамена для специалистов по промбезопасности (см. “Ъ” от 5 марта 2018 года). Служба, в свою очередь, добивалась права внеплановых проверок экспертных организаций: при наличии 4 тыс. выданных лицензий в Ростехнадзоре заявляли об аттестации лишь 3,4 тыс. экспертов, хотя по действующим требованиям в каждой организации должно быть не менее трех аттестованных экспертов. В новом законопроекте службы записано, что порядок аттестации специалистов должно определить правительство, а старые аттестаты будут действовать до окончания срока.

Олег Сапожков