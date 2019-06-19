Миллион за дело

Федеральное казначейство по решению суда должно компенсировать 1,1 млн руб. расходов на защиту от уголовного преследования уфимскому предпринимателю, владельцу строительного бизнеса, депутату горсовета Александру Баутскому. В 2015-2018 годах он нанимал двух адвокатов, чтобы защититься от обвинений в крупном мошенничестве и попытке подкупа сотрудника ДПС. По обвинению в мошенничестве суд бизнесмена оправдал, а дело о попытке взятки было прекращено за истечением давности. За предпринимателем признали право на реабилитацию. Казначейство пыталось доказать, что назначенная сумма компенсации «чрезмерна», но Верховный суд республики счел ее разумной. Уфимские адвокаты также не считают миллионный гонорар за два года работы запредельным.

Владелец строительной компании КТП «Стройтехмонтаж», депутат горсовета Уфы от КПРФ Александр Баутский реабилитирован по двум уголовным делам, возбужденным в отношении него в 2015 году Следственным комитетом РФ. Официальные извинения за незаконное уголовное преследование бизнесмену уже принес врио прокурора Кировского района Уфы Рамиль Кульчурин, а накануне Верховный суд республики оставил в силе решение районного суда о назначении предпринимателю компенсации расходов, понесенных на свою защиту. Федеральное казначейство должно выплатить господину Баутскому 1,1 млн руб., потраченных в феврале 2015 — апреле 2018 годов на услуги двух адвокатов, главным из которых был старший преподаватель кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург) Валерий Рудич.

Услуги господина Рудича, как следует из материалов дела, составили большую часть этих расходов, около 1 млн руб., так как кроме непосредственного оказания услуг защитника ему пришлось оплачивать проезд и проживание в гостинице. Нанять иногороднего адвоката предпринимателю пришлось из-за того, что местные, отмечается в материалах суда, побоялись вступить в «открытое конфликтное состязание» с представителями правоохранительных органов. Также предпринимателю помогала уфимский защитник Альбина Муртазина, услуги которой обошлись в 50 тыс. руб.

О том, что Александру Баутскому предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мелкое взяточничество в отношении сотрудника ДПС (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2) в СКР официально объявили в мае 2017 года, уже по окончании расследования. Предпринимателю инкриминировали неисполнение в 2010 году обязательств перед покупателями двух квартир на 6,5 млн руб. и попытку подкупа в августе 2015 года сотрудника Белокатайского отдела ГИБДД. Сообщалось, что застройщик пытался передать инспектору ДПС 5 тыс. руб., чтобы тот не составлял на него протокол за вождение автомобиля в пьяном виде. И то, и другое обвинение господин Баутский не признавал, а его защита называла их недоказанными. Гособвинение просило назначить ему восемь лет колонии, но в декабре 2017 года Кировский райсуд Уфы снял с подсудимого обвинения в попытке дачи взятки за истечением срока давности, а по обвинению в мошенничестве признал невиновным. Верховный суд республики в апреле 2018 года оставил решение в силе.

Граждане, в отношении которых был вынесен оправдательный приговор по уголовным делам, согласно закону имеют право на возмещение затрат на юридическую помощь.

Александр Баутский просил суд компенсировать ему расходы на услуги адвоката в размере 1,4 млн руб. Суд удовлетворил иск частично. Подробное обоснование суммы компенсации в материалах дела не приводится.

Минфин России пытался в суде признать размер выплат чрезмерным. Ведомство заявило, что запрошенная компенсация «не соответствует объему и сложности выполненной работы, количеству следственных действий и судебных заседаний, в которых адвокат принимал участие», а кроме того, что депутат представил суду фиктивный договор на оказание услуг адвоката. Договор с адвокатом из Екатеринбурга был заключен на полгода раньше, чем Александр Баутский стал фигурантом первого уголовного дела по подозрению в даче взятки, отметил на процессе представитель Минфина. По его мнению, адвокат Рудич фактически начал оказывать услуги обвиняемому не в 2015 году, а только в 2017-м, а до этого тот пользовался услугами других защитников, в том числе государственных, а также представлял свои интересы самостоятельно.

Верховный суд признал доводы апелляционной жалобы Минфина несостоятельными. В минувший понедельник решение Кировского суда о назначении компенсации было оставлено в силе, сообщили „Ъ“ в ВС.

Адвокат Альбина Муртазина от комментариев вчера воздержалась до опубликования мотивировочной части решения суда.

Александр Баутский заявил, что решением суда удовлетворен, а требовать от государства компенсации морального вреда не намерен. «Пусть это останется на их совести. Мне было важно покрыть расходы на адвоката»,— сказал он.

В приемной республиканского управления Федерального казначейства с руководством вчера не соединили.

Председатель коллегии адвокатов «Валиуллин, Захаров и партнеры» Марат Валиуллин полагает, что Минфин вряд ли будет дальше оспаривать решение. У государственных органов есть обязанность обжаловать только решение суда первой инстанции, это обязательство они выполнили, отмечает он. Затраты, понесенные предпринимателем на услуги адвоката, эксперт считает рыночными. «По закону ни суд, ни государство не вправе оценивать, много получил адвокат за услуги или нет, так как человек имеет право нанять любого адвоката. Суд оценивает лишь то, реально ли участвовал адвокат в защите, ходил ли на заседания, писал ли ходатайства»,— отмечает собеседник.

Партнер юридической фирмы «Буркин, Хазиев и партнеры» Виталий Буркин также соглашается, что 1 млн руб. — это средний размер компенсации за услуги адвокатов по таким делам. «Государство обязано оплатить все расходы, которые понес человек, подвергшийся незаконному уголовному преследованию. Размер не имеет значения. Главное, чтобы эти расходы были документально подтверждены», — резюмировал он.

Дарья Кучеренко