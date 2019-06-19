Авиадиспетчеры остались без пенсий

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) авиадиспетчеров «Авиаполис», потерявший при прежнем руководстве сотни миллионов рублей, не может назначать пенсии и продлять их выплату. Причина — отказ Росавиации в согласовании программы по финансированию НПФ до проведения процедуры due diligence фонда, которая завершится к августу. В такой ситуации эксперты не исключают продажи фонда более крупным игрокам, тем более что он является непрофильным активом для основного собственника.

НПФ «Авиаполис», акционерами которого выступают ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» («Госкорпорация по ОрВД», 95% акций), профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД, 2,5% акций) и профсоюз авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи (ПАРРиС, 2,5% акций), не может исполнять свои обязательства в отношении более тысячи клиентов. Об этом говорится в письме исполкома ФПАД на имя генпрокурора Юрия Чайки (с документом ознакомился “Ъ”, информацию, содержащуюся в нем, подтвердил человек, близкий к НПФ). Профсоюз просит принять меры прокурорского реагирования по «преднамеренному воспрепятствованию» деятельности НПФ со стороны руководства Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), которое, по словам исполкома, под «надуманными предлогами отказывает "Госкорпорации по ОрВД" в согласовании программы по финансированию НПФ "Авиаполис"».

Обязательства НПФ «Авиаполис» перед клиентами на конец первого квартала составляли 1,5 млрд руб. Количество участников, формирующих в фонде пенсию, составляло 10,3 тыс. человек. Все договоры по негосударственному пенсионному обеспечению заключены с ФГУПом и ФПАД.

Фонд до середины 2017 года вкладывал средства будущих пенсионеров крайне неудачно. Так, более 719 млн руб. были размещены на депозитах в трех банках, у которых отозвали лицензии (см. “Ъ” от 29 мая 2018 года). В Росавиации заявили “Ъ”, что к этому «привело отсутствие в фонде системного качественного и количественного анализа оценки кредитных рисков контрагентов (эмитентов) при размещении пенсионных резервов».

В «Госкорпорации по ОрВД» утверждают, что проблемы фонда начались при прежнем руководстве ФГУПа. Нынешнее руководство фонда было назначено в октябре 2017 года. Ранее президент ФПАД рассказывал “Ъ”, что «все предписания ЦБ после проверки были выполнены». Во ФГУПе утверждают, что «ЦБ подтвердил дееспособность фонда и устойчивость его работы». В Росавиации считают, что принятые меры носят лишь «организационный характер». При этом в агентстве, по итогам проверки «Госкорпорации по ОрВД» за предшествующие пять лет, отмечают «неспособность ФГУП как основного учредителя и вкладчика НПФ осуществлять контроль за деятельностью непрофильных активов и оперативно реагировать на возникающие кризисные ситуации в деятельности фонда».

В итоге Росавиация отказалась согласовывать допсоглашение к договору по перечислению взносов в НПФ на 197,5 млн руб., следует из письма агентства во ФГУП (с ним ознакомился “Ъ”, отказ в согласовании подтвердили в Росавиации). По словам представителя Росавиации, «принятие стратегических решений» в отношении НПФ невозможно без оценки «реального финансового состояния», «финансовых рисков», «анализа инвестиционных вложений» и «оценки перспектив развития». ФГУП проводит по поручению Росавиации due diligence «Авиаполиса», говорит представитель госкорпорации. По его словам, оценка и утверждение стратегии развития фонда будут завершены «в середине августа 2019 года».

Исполком ФПАД в письме в Генпрокуратуру расценивает действия Росавиации как желание передать фонд «под управление аффилированных компаний». О том, что процедура due diligence фонда может быть направлена на его возможную продажу, слышали в конкурирующем НПФ. Источник “Ъ”, близкий к «Авиаполису», о таких планах не знает. Во ФГУПе не ответили, рассматривают ли возможность продажи НПФ. В профсоюзах не ответили на запрос “Ъ”.

«Даже если сейчас не ведутся переговоры о продаже НПФ, таким фондам, как "Авиаполис", придется объединяться с более крупными, поскольку для головного предприятия это непрофильный актив»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. По его словам, на первом этапе сопротивление могут оказать трудовой коллектив и профсоюз, однако, оценив преимущества и надежность более крупных структур, а также поняв, что корпоративная программа сохранится, они согласятся на присоединение.

Илья Усов, Герман Костринский