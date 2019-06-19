Инвестсоветник тоже человек

В реестре инвестсоветников ЦБ появился первый участник—индивидуальный предприниматель. Им стал бенефициар и член совета директоров действующей брокерской компании. На рынке считают, что так компания снимает с себя часть рисков, однако образуется конфликт интересов. Эксперты едины в том, что количество ИП в реестре ЦБ в ближайшее время вряд ли заметно вырастет, поскольку небольшие бизнесы не могут справиться с регуляторной нагрузкой.

На российском рынке появился первый инвестсоветник—индивидуальный предприниматель. Это следует из данных единого реестра инвестсоветников, опубликованных на сайте ЦБ в конце прошлой недели. До сих пор в реестр включались только юрлица, большая часть которых — лицензированные профучастники рынка ценных бумаг. Первопроходцем стал Максим Волков, который зарегистрировал ИП 29 января (по данным ЕГРИП). Одновременно господин Волков является членом совета директоров и бенефициаром инвесткомпании «Грандис Капитал», следует из информации и документов, размещенных на сайте брокера. В беседе с “Ъ” он подтвердил эту информацию.

«Инвестконсультирование по своему духу больше персональная история, чем корпоративная. Оно должно развиваться в России по аналогии с американским рынком, где существует огромный институт независимых финансовых советников»,— считает Максим Волков. По его словам, он рассчитывает на оказание услуг в первую очередь клиентам, не имеющим счетов в «Грандис Капитале». В противном случае возможен конфликт интересов. Выбор — нести или не нести риски на конкретного брокера — должен оставаться за клиентом, уверен он. На текущий момент деятельности инвестсоветника ИП еще не ведет. Документы на вступление в профильную СРО — Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) — уже поданы.

Такая схема выхода на новый рынок станет популярной среди небольших компаний, говорит один из собеседников “Ъ” на рынке инвестконсультирования. «Многие обсуждают такую возможность — отправить в реестр своего представителя в виде ИП, чтобы оказывать услуги, но не подставлять компанию под риски и лишние обязательства»,— поясняет он. При этом дружественные ИП компании могут предоставить им часть своих ресурсов (в частности, в целях исполнения требований по ПОД/ФТ, что является наиболее серьезной проблемой рынка). В ЦБ не ответили на вопрос об отношении к такой практике, но отметили, что «в случае наличия у инвестсоветника конфликта интересов» регулятор будет следить за этим «в рамках осуществления своих надзорных функций».

Участники рынка считают, что в реестре ЦБ вряд ли появится большое количество ИП. «Некоторые наши клиенты, авторы стратегий автоследования, собираются открывать такие ИП. Но это достаточно дорого и пока неподъемно для них, даже для очень успешных авторов»,— говорит директор департамента торговых сервисов и приложений ИК «Финам» Алексей Богданов. По словам экс-инвестсоветника Сергея Спирина, при существующей регуляторной нагрузке «невозможно давать советы в интересах клиента», поскольку окупать затраты при небольших масштабах бизнеса «реально лишь при запредельных расценках на услуги либо путем продажи высокомаржинальных продуктов, заведомо невыгодных для клиента».

На российском рынке индивидуальная инвестиционная консультация исторически не является самостоятельным бизнесом, а существует как часть рабочего процесса банков, брокеров и т. д., указывает управляющий партнер Anderida Financial Group Алексей Тараповский. «Именно поэтому мы видим в реестре ЦБ "зоопарк" очень разных компаний, которые в силу размера, маркетинговых соображений или повышенной социальной ответственности решили там быть, но не видим ни одного собственно инвестконсультанта»,— скептичен он. По словам господина Спирина, для советников, отказавшихся от легализации через реестр ЦБ, остается возможность оказывать услуги консультирования по инвестиционным вопросам общего характера, вроде определения общей структуры портфеля клиента, расчета личного инвестиционного плана, предложение страховых продуктов, а также налоговый консалтинг.

Мария Сарычева