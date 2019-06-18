Инвестсоветников подписали на реестр

Президент Владимир Путин подписал закон, ограничивающий переходный период формирования индустрии инвестиционных советников. После 1 июля не вошедшие в реестр ЦБ представители этой категории участников фондового рынка должны будут прекратить деятельность. Кроме того, законом определяется, что признаки инвестиционной рекомендации устанавливаются базовым стандартом саморегулируемой организации (СРО). Новации приняты в целях защиты интересов инвесторов, а также самих профучастников, осуществляющих в том числе продажи финансовых продуктов.

Инвестсоветники, не вошедшие в реестр ЦБ, должны будут приостановить профессиональную деятельность с 1 июля. Соответствующий закон был подписан 17 июня Владимиром Путиным. Это касается тех участников рынка, которые вели данную деятельность на момент вступления в силу профильного закона (21 декабря 2018 года), но не были включены в единый реестр. В качестве причин могли быть «длительная подготовка документов, устранения выявленных Банком России недостатков, набор новых сотрудников и т. д.». Кроме того, новым законом фактически закрепляется норма о стандартах СРО как базе для урегулирования взаимоотношений между консультантами и клиентами. Изменения затронули ряд статей законов «О рынке ценных бумаг», «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и др.

Жесткая фиксация сроков окончания переходного периода связана с трендом на законодательное усиление защиты инвесторов финрынка. «Законопроект направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг и исключение возможности злоупотреблений со стороны недобросовестных участников финансового рынка и лиц, осуществляющих незаконное предпринимательство»,— заявлял в день принятия законопроекта Госдумой в первом чтении (9 апреля) первый зампред комитета по финрынку Игорь Дивинский (цитата по «Интерфаксу»).

Вторая часть новаций — определение признаков инвестрекомендации на уровне стандартов СРО — снимает для профучастников проблему потенциальных конфликтов с потребителями. Изменения в закон, указывается в пояснительной записке, внесены «в целях исключения возможных споров в части квалификации предоставленной на финансовом рынке консультации в качестве инвестиционной рекомендации или информации о собственных услугах участника финансового рынка». По словам вице-президента Национальной ассоциации участников фондового рынка Екатерины Андреевой, закон отделяет инвестконсультирование от предоставления услуг в рамках сделок M&A, рекламы, предоставления аналитических материалов, услуг маркетплейсов и т. п. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту оговаривается, что предоставление профучастником рынка ценных бумаг, кредитной организацией или участником рынка страхования информации об их услугах или выпущенных ими финансовых инструментах не является деятельностью по инвестиционному консультированию. «Инвестиционное консультирование отличается от продаж тем, что советник должен действовать в интересах клиента и на основании возмездного договора»,— также указывала на конференции «Финансовое консультирование: создание новой индустрии» директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина в ноябре прошлого года.

По словам госпожи Андреевой, работу над основным базовым стандартом инвестиционного консультирования планируется завершить во втором-третьем квартале 2019 года.

Мария Сарычева