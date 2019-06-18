Роспотребнадзор по Татарстану выдал разрешения лишь двум пляжам в республике

Роспотребнадзор по Татарстану выдал разрешения лишь двум из 11 пляжей в республике — в Альметьевске и Нижнекамске, сообщила руководитель регионального управления ведомства Марина Патяшина на брифинге в Кабмине. Купаться на остальных пляжах опасно для здоровья, потому что взятые специалистами пробы из водоемов не соответствуют гигиеническим нормам.

Ведомство направит в муниципалитеты предложения установить на неаккредитованных пляжах таблички с информацией о запрете купания.

Как писал “Ъ-Казань”, за первые 17 дней на водоемах Татарстана погибло семь человек, в том числе утонул один ребенок. Также сотрудникам ведомства удалось спасти двоих человек.

“Ъ-Казань”