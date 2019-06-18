С начала лета на водоемах Татарстана погибли семь человек

На водоемах Татарстана за первые 17 дней лета утонули семь человек, в том числе один ребенок, сообщается на сайте МЧС по Татарстану. Также сотрудникам ведомства удалось спасти двоих человек.

Всего в мае и июне на воде погибли 12 взрослых и двое детей. Шесть человек утонули, купаясь в необорудованных местах, причем пятеро из них — в состоянии алкогольного опьянения. Четверо погибших упали в воду с берега во время рыбалки, в том числе из-за проблем со здоровьем. По одному случаю гибели произошло на маломерном судне и во время подводной охоты.

В прошлом году за весь купальный сезон погибло 71 человека, в том числе пятеро детей. Все происшествия случились у труднодоступных и малолюдных берегов.

“Ъ-Казань”