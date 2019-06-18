Porsche показал новый 718 Spyder

Porsche 718 Spyder. Фото: Porsche

Porsche 718 Spyder. Фото: Porsche

Porsche 718 Spyder. Фото: Porsche

718 Spyder оснащен новым 4-литровым 420-сильным атмосферным 6-цилиндровым двигателем, который заменил 4-цилиндровый турбомотор у базовых модификаций модели. Силовой агрегат сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, который обеспечивает прижимную силу на задней оси. 718 Spyder стал первой версией в семействе 718 Boxster, которая имеет прижимную силу на задних колесах.

Купе отличается доработанной подвеской с уменьшенным на 3 см дорожным просветом, перенастроенными электронными системами, усиленными тормозами и новыми покрышками. Вместо складного мягкого верха предложена компактная тканевая крыша, устанавливающаяся вручную.

Напомним, ранее Porsche представил компактное купе 718 Cayman GT4.