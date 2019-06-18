Porsche 718 Cayman получил версию GT4

Porsche 718 Cayman GT4. Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman GT4. Фото: Porsche

Porsche 718 Cayman GT4. Фото: Porsche

718 Cayman GT4 оснащен новым 4-литровым 420-сильным атмосферным 6-цилиндровым двигателем, который заменил 4-цилиндровый турбомотор у базовых модификаций модели. Силовой агрегат сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, который на 50% увеличивает прижимную силу, но при этом не повышает лобовое сопротивление. Особенностью Cayman GT4 стали развитый диффузор и стационарное антикрыло.

Купе отличается доработанной подвеской с уменьшенным на 3 см дорожным просветом, перенастроенными электронными системами, усиленными тормозами и новыми покрышками.

В качестве опции для Cayman GT4 доступны карбон-керамические тормоза, специально разработанные для модели покрышки, пакет Clubsport (каркас безопасности в задней части салона, встроенный огнетушитель, спортивные кресла с 6-точечными ремнями безопасности для водителя) и другое оборудование.

Напомним, ранее Porsche представил лимитированный спорткар 911 Speedster.