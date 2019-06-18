Правительство внесло в Госдуму проект об отмене НДС на самолеты при их регистрации в РФ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить от НДС ввоз в Россию гражданских самолетов при условии их регистрации в Российском открытом реестре судов. О законопроекте ранее сообщал “Ъ”. Разработанный Минфином документ опубликован на сайте правительства.
«Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов»,— говорится в документе.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 13 июня на заседании правительства.
Подробнее об обнулении НДС — в материале “Ъ” «Налет на добавленную стоимость».
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