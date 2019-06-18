Минздрав Кубани назвал причины высокого уровня онкологических заболеваний в крае

Краевое министерство здравоохранения отреагировало на новость о том, что в рейтинге федерального минздрава Краснодарский край занял третье место по количеству онкологических больных. По словам главного регионального онколога Романа Мурашко, на Кубань традиционно переезжают жить люди пенсионного возраста, которые наиболее подвержены онкозаболеваниям.

Кроме того, по словам специалиста, Краснодарский край - солнечный регион, а ультрафиолетовые лучи, увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований.

«Поэтому распространенность рака в регионе всегда была выше, чем в других, субъектах. Но главный для нас показатель - уровень смертности от новообразований - в Краснодарском крае по итогам 2018 года он ниже, чем в среднем по России. И, что очень важно, мы уже много лет лидируем по выявлению онкозаболеваний на ранних этапах, когда болезнь можно полностью победить», - отметил Роман Мурашко.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в Краснодарском крае уровень заболеваемости онкологическими патологиями составляет 3235,2 случая на 100 тыс. жителей. Кубань находится на третьем месте после Курской области (3331,1 заболевания на 100 тыс. человек) и Мордовии (3292,1). В ТОП-5 также попали Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. Средний показатель заболеваемости онкологией в стране составил 2562,1 случая на 100 тыс. населения.

Василий Хитрых