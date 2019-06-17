Кубань в рейтинге онкологических заболеваний заняла третью строчку

Минздрав опубликовал статистические данные по заболеваемости раком в регионах за 2018 год, сообщает lenta.ru. Третье место в нем занял Краснодарский край с показателем 3235,2 выявленного случая заболевания на 100 тыс. жителей.

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией зафиксированы в Курской области - 3331,1 заболеваний на 100 тыс. человек, второе место у Мордовии (3292,1), следом за Кубанью идут Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. Средний показатель заболеваемости онкологией в стране составил 2562,1 случая.

В минздраве отмечают, что за последние 10 лет показатель распространенности рака вырос на 40%. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики.

Андрей Ульченко