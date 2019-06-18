Бедные выбирают дошкольное образование

Новый выпуск экономического бюллетеня Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) раскрывает структуру и динамику потребления платных услуг в России в 2016–2018 годах. Итоги даны в разбивке населения на пять 20-процентных групп (квинтилей), ранжированных по уровню дохода.

Наименьший прирост доли услуг в потреблении наблюдался у самых бедных семей (первый квинтиль) — с 24,7% в 2016 году до 25,4% в 2018-м. Наибольший — у семей четвертого квинтиля, с 27,3% до 28,9% соответственно. Показатель в пятой, самой обеспеченной группе населения за два года не изменился — 28,9%.

Затраты на одного члена семьи из четвертого и пятого квинтилей превышают средние значения почти по всем ключевым видам услуг (см. график). Траты на услуги ЖКХ, санаторно-оздоровительные и транспортные услуги самой богатой группы населения превышают средние расходы на услуги более чем вдвое, а на услуги культуры — более чем втрое. «Потребление этих услуг более эластично, и бедные экономят на них: либо они не являются услугами первой необходимости (например, услуги учреждений культуры), либо у них есть бесплатные или дешевые аналоги (полис ОМС и бесплатные медицинские услуги или клиники экономкласса)»,— поясняют в АЦ.

Доля расходов на услуги ЖКХ и связи в силу их обязательности наиболее стабильна. При этом доля трат на ЖКХ в расходах семьи снижается в среднем на 5–9 процентных пунктов при переходе в более обеспеченную группу. Хотя денежные расходы на образование в самых обеспеченных семьях превышают среднее значение, их доля низка и она снижается (с 4,1% в 2016 году до 3,4% в 2018-м). Это (см. “Ъ” от 12 марта) объясняется тем, что оплата образования за границей не учитывается в данных Росстата — а также снижением затрат на образование за счет увеличения доли расходов на услуги здравоохранения и культуры. Самая высокая доля трат на образование в 2018 году наблюдалась у самых малообеспеченных семей (7,5% — плюс 0,5 пунктов к 2016 году). Это может объясняться тем, что такие семьи больше тратят на развивающееся в последние годы дошкольное образование, тогда как четвертая группа лидирует по расходам на среднее образование, а пятая — на высшее образование, считают в АЦ.

Алексей Шаповалов