Узкий фюзеляж отправят в дальний рейс

Airbus к 2023 году выпустит на рынок A321XLR, первый узкофюзеляжный самолет в мире с дальностью полета до 8,7 тыс. км. Машина должна составить конкуренцию широкофюзеляжным воздушным судам, для экономически эффективной эксплуатации которых на тех же маршрутах требуется больший пассажиропоток. Однако на рынке нет единого мнения о перспективах проекта: экономия топлива и возможность работы на направлениях с невысокой плотностью населения может быть нивелирована пониженным уровнем комфорта.

Airbus начал разработку самолета A321XLR (extra-long range), удлиненной версии A321LR. Производитель заявил об этом в первый день Международного авиакосмического салона в Ле-Бурже. Машина сможет преодолевать расстояния до 8700 км, что на 15% больше, чем A321LR, летающий на 7400 км. В салоне будут размещены от 180 до 220 кресел. Первые самолеты будут переданы заказчикам в 2023 году.

Твердый контракт на четыре самолета уже подписала ливанская Middle East Airlines. Соглашения еще на 27 судов заключены с американской лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC). Производитель не раскрывает цену A321XLR.

В российских авиакомпаниях отмечают, что им самолет также может быть интересен. В S7 обещают следить за разработками Airbus: «Самолет может использоваться на тех маршрутах, где емкость широкого фюзеляжа избыточна, и, безусловно, может создать конкуренцию дальнемагистральным лайнерам».

В UTair машину называют актуальной для России с ее большими расстояниями и небольшим пассажиропотоком в регионах. «Ждем эту модель, чтобы создать альтернативные "Аэрофлоту" маршруты на Дальний Восток и предложить пассажирам более выгодные цены»,— сообщил “Ъ” президент «UTair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Впрочем, часть перевозчиков сомневается в перспективах A321XLR в России.

«Самолет крайне нишевый, его можно использовать на насыщенных рынках со стабильным пассажиропотоком, например, на Трансатлантике»,— считает источник “Ъ” в одной из российских авиакомпаний.





По его мнению, пассажиры могут отказаться лететь на дальние расстояния в «тесном» узкофюзеляжном самолете с 220 креслами. «До Иркутска или Улан-Удэ можно долететь и на обычном узкофюзеляжном самолете. А полет до Владивостока в таком самолете будет крайне некомфортным»,— считает он. При компоновке со 180 местами стоимость кресла, по его оценке, будет несущественно отличаться от самолета с меньшей дальностью полета.

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий, напротив, считает самолет крайне перспективным в российских условиях. По его словам, эксплуатант A321XLR сможет запустить ежедневные рейсы на тех маршрутах, где для широкофюзеляжных судов не хватает пассажиров. Однако, отмечает он, авиакомпании придется использовать не два, а четыре самолета, так как на один дальнемагистральный рейс будет уходить восемь часов.

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Эксперт считает, что проблему комфорта можно решить, снизив число кресел с шести до пяти в ряду. «Это позволит установить в салоне более широкие кресла, проход станет шире. В этом случае снижение веса самолета позволит увеличить дальность полета до 9,5–10 тыс. км, что сделает его принципиально новым продуктом, способным составить конкуренцию широкофюзеляжным самолетам»,— поясняет господин Синицкий.

По его мнению, концепция A321XLR похожа на Boeing 757 — узкофюзеляжный самолет, разработанный в 1990-х годах для полетов на дальние расстояния. В России самолет может быть интересен как «Аэрофлоту», так и авиакомпаниям, работающим на туристическом рынке. «Boeing 757 также активно используется для перевозок туристов»,— отмечает Алексей Синицкий. Самолет также может заинтересовать S7, полагает эксперт, которая развивает хаб в Новосибирске, но не эксплуатирует широкофюзеляжные самолеты. «Эксплуатация A321XLR на маршрутах с пересадкой в Новосибирске позволила бы связать восточное побережье Китая с самыми западными точками Европы вплоть до Испании и Португалии, что позволило бы S7 выйти на принципиально новый рынок»,— добавляет господин Синицкий.

Эксперт считает, что самолет будет дороже предшественников, так как «странно продавать новый продукт по старой цене», но цена вряд ли превысит 110% от стоимости предыдущей версии. Каталожная цена A320neo составляет $129,5 млн.

Герман Костринский