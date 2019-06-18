Здесь будет город-огород

Производитель томатов и огурцов «Технологии тепличного роста» (ТТР) планирует в 2021 году запустить комплекс площадью 7 га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Предприятие, которое оценивается в 1,2 млрд руб., может стать первой крупной площадкой для выращивания овощей на севере страны. Но другие участники рынка считают проект рискованным из-за высокой стоимости электроэнергии.

В начале июня 2019 года в Когалыме в ХМАО было учреждено ООО «Югорские овощи». Основной вид деятельности новой компании — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и других культур. Как следует из ЕГРЮЛ, 99% «Югорских овощей» владеет ООО УК ТТР. Остальное у бенефициара ТТР Сергея Рукина. В ТТР сообщили “Ъ”, что «Югорские овощи» созданы под проект строительства тепличного комплекса для выращивания свежих овощей на площади около 7 га. Запуск производства планируется на 2021 год. Объем инвестиций и мощность будущего предприятия в ТТР не уточнили.

ТТР называет себя одним из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России. По собственным данным, объединяет три предприятия в Ростовской области, Подмосковье и Тюмени общей мощностью около 65 тыс. тонн продукции в год (бренды «Рост», «Луховицкие овощи» и др.). Также ТТР ведет строительство еще трех комплексов в Брянской, Тамбовской и Нижегородской областях. Ранее 80% ТТР владел один из основателей «Скартела» Сергей Адоньев, который в феврале 2017 года продал свою долю господину Рукину. Консолидированные финансовые показатели ТТР не раскрываются.

По словам гендиректора «Технологий роста» Тамары Решетниковой, сегодня на севере России нет таких крупных тепличных комплексов. Среди заметных производителей, работающих в прилегающих регионах, она выделяет ТК «Новосибирский» (входит в УК «Горкунов», управляет теплицами площадью 17 га мощностью 12 тыс. тонн продукции в год). В компании не ответили на запрос “Ъ”. Как отмечает госпожа Решетникова, стоимость строительства тепличного комплекса в ХМАО вряд ли будет отличаться от средних затрат по стране и может обойтись в €2–2,5 млн за 1 га. Таким образом, инвестиции ТТР в новый проект могут достичь $17,5 млн (1,26 млрд руб. по курсу ЦБ на вторник). Но, добавляет Тамара Решетникова, доставка металлоконструкций в ХМАО для строительства комплекса может выйти дороже, чем в менее удаленные от центра регионы.

В ТТР объясняют решение выйти в ХМАО наличием в регионе платежеспособного спроса на свежие овощи, ненасыщенностью местного рынка и транспортной удаленностью. Сейчас компания поставляет в регион продукцию со своего тюменского предприятия. Строительство комбината в ХМАО позволит сэкономить на логистике и сократить время доставки, рассчитывают в ТТР. При этом, указывает Тамара Решетникова, цены на свежие овощи в ХМАО выше, чем в соседних регионах. По данным Росстата, в апреле 2019 года свежие огурцы в ХМАО стоили в среднем по 150,6 руб. за 1 кг, помидоры — по 212,6 руб. за 1 кг. В Тюменской области цены были на уровне 127,35 руб. и 225,38 руб. соответственно. По оценкам источника “Ъ” в отрасли, в среднем на комбинате ТТР в ХМАО можно собирать около 3–5 тыс. тонн томатов или 4–6 тыс. тонн огурцов в год.

Другой крупный производитель тепличных овощей АПХ «Экокультура» строительство комплексов в северных регионах страны не планирует, сообщил “Ъ” вице-президент по стратегии и маркетингу холдинга Сергей Фоменков. По его словам, недостаток солнца и высокие тарифы на энергию приведут к росту себестоимости продукции. Строить теплицы на юге тем более выгоднее в условиях непрогнозируемого роста тарифов на электроэнергию, указывает топ-менеджер. Тамара Решетникова согласна, что зимой затраты на обогрев тепличного комплекса в ХМАО могут быть выше средних по стране. Но, добавляет она, с другой стороны, обычно более прохладное лето, чем на юге, позволяет в этот период сэкономить на охлаждении.

Анатолий Костырев