Железнодорожник вышел из дела

Экс-глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме в Москве. Предположительно он застрелился, находясь в «сложном эмоциональном состоянии». Несколько дней назад Алексей Миронов был освобожден под залог 5 млн руб. из-под домашнего ареста в рамках уголовного дела о получении взятки за покровительство подрядчикам РЖД. Господин Миронов с момента задержания категорически отрицал обвинения, заявляя об оговоре.

Экс-глава СвЖД Алексей Миронов обнаружен мертвым в своем доме на Рублевском шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию “Ъ” подтвердили в окружении господина Миронова, не став комментировать подробности. Предположительно Алексей Миронов застрелился. Собеседники “Ъ” отметили, что в последнее время он был в «сложном эмоциональном состоянии» из-за уголовного преследования со стороны Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Напомним, в декабре 2018 года Алексею Миронову инкриминировали получение взятки на сумму 725 тыс. руб. за покровительство по службе (ст. 290 УК РФ). Согласно материалам дела, в первый раз он якобы получил взятку в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс» (подрядчик СвЖД). По мнению следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить господин Миронов. Второй эпизод взяточничества был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (также подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил материалы для стройки дома Алексея Миронова в сумме 180 тыс. руб. По версии следствия, обе взятки давались за покровительство со стороны Алексея Миронова при получении взяткодателями контрактов РЖД.

В декабре 2018 года суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на тот момент главу СвЖД. В феврале нынешнего года Свердловский облсуд изменил меру пресечения на домашний арест, а 12 июня отменил и его, заменив на залог в размере 5 млн руб. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечении контракта.

В рамках расследования уголовного дела господин Миронов категорически отрицал вину. По его словам, он стал жертвой оговора со стороны недобросовестных подрядчиков СвЖД, которых отстранил от заказов. Позже стало известно, что заявители по уголовному делу Алексея Миронова сами оказались в поле зрения правоохранительных органов. В марте Евгений Акулов и юрист компаний Евгения Савранина Вера Дружинина были задержаны оперативниками регионального УФСБ в рамках проведения оперативных мероприятий по заявлению одного из подрядчиков СвЖД — Григория Калекина (ООО ПСК). Якобы они вымогали у него 3 млн руб., обещая, что тогда он избежит претензий со стороны СКР.

Адвокаты Алексея Миронова комментировать ситуацию отказались.

Игорь Лесовских, Анастасия Реутова, Екатеринбург