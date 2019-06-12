Суд освободил бывшего начальника СвЖД под залог в 5 млн рублей

Бывший начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов, обвиняемый во взяточничестве, освобожден из-под домашнего ареста. Ленинский райсуд Екатеринбурга освободил его под залог в 5 млн руб., который он должен внести до 21 июня. Алексею Миронову запрещено общаться с фигурантами уголовного дела и сотрудниками РЖД без согласия следователя, прокурора и суда.

Напомним, господину Миронову инкриминируют получение взятки за общее покровительство по службе в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он был задержан и помещен под стражу в декабре 2018 года. В феврале текущего года Свердловский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест. 6 апреля Алексея Миронова освободили от должности начальника СвЖД по истечению контракта.

Согласно материалам дела, в первый раз Алексей Миронов якобы получил взятку на сумму 725 тыс. руб. в 2015 году от Евгения Савранина и Евгения Акулова, которые аффилированы с компанией «Строй тикс» (подрядчик СвЖД). Второй эпизод взяточничества, по мнению следствия, был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (также подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил стройматериалы для стройки дома господина Миронова в сумме 180 тыс. руб.

Между тем в конце марта Евгений Акулов и юрист компаний Евгения Савранина Вера Дружинина были задержаны оперативниками регионального УФСБ в рамках проведения ОРМ по заявлению одного из подрядчиков СвЖД — Григория Калекина (ООО ПСК). Якобы они вымогали у него 3 млн руб., обещая, что тогда он избежит претензий со стороны СКР. В представленных адвокатами аудиозаписях вымогатели заявляли о своих связях со следователями и хвастались тем, что они посадили Миронова.

Николай Яблонский, Екатеринбург