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Краснодар. Кубань, Адыгея
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Развитие рынка коммерческой медицины
В первой половине XX века на территории России частные медицинские услуги стали сходить на нет, пока под натиском провозглашенного социализма не уступили место медицине некоммерческой. Уже в послевоенные годы в СССР была выстроена внутренняя система здравоохранения, основанная на государственном регулировании всей врачебной деятельности. Государственная медицина, по мнению партийных идеологов, должна была искоренить любые негативные отголоски буржуазного строя. А именно, считалось, что коммерческое здравоохранение противоречит базовым принципам медицины, которая должна оказывать помощь всем, без опоры на материальный достаток человека или его принадлежность определенному классу.
Сегодняшний день эстетической флебологии
Напомним, что в прошлом году на страницах нашей газеты мы рассказывали о том, что флеболог из Краснодара Бережной Евгений Юрьевич стал первым в России сертифицированным специалистом по технике КЛаКС. В мае этого года в г. Сан-Паулу (Бразилия) состоялась международная конференция по эстетической флебологии – IMAP-2019. Одним из специалистов, представляющих Россию, был хирург-флеболог из Краснодара, кандидат медицинских наук, член ряда международных флебологических сообществ Евгений Юрьевич Бережной. Мы поговорили с Евгением Юрьевичем и узнали о его выступлении на конгрессе, а также о передовых технологиях современной флебологии.
Телемедицина в современной системе здравоохранения
Глобальная цифровизация неуклонно ведет общество к стиранию границ: культурных, социальных, а главное географических. Именно поэтому сегодня, чтобы получить какую-либо услугу, предлагаемую в тысячах километров от родного города, не всегда нужно преодолевать большие расстояния самому. Достаточно включить гаджет и представитель данной услуги тут же материализуется на экране.
«Долг хирурга не ограничен стенами операционной»
Главный врач Краснодарской краевой клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского Владимир Порханов поздравил своих коллег с наступающим днем медицинского работника и поговорил с нами о проблемах современной медицины, лечении онкологических заболеваний и особенностях профессии врача.
Скоро новоселье
ККБ № 2 — одно из крупнейших медицинских учреждений Кубани, которое ведет свою историю с 1988 года. Сегодня коллектив больницы составляет более трех тысяч сотрудников, в числе которых заслуженные врачи России, заслуженные работники и отличники здравоохранения Кубани.
«Здоровые» инвестиции
Новые преобразования бросают новые вызовы. В том числе и системе здравоохранения. Это осознает власть, что заставляет ее еще крепче прижимать ладонь к пульсу времени и разрабатывать соответствующие программы.
Профилактика заболеваний - инвестиция в будущее
Инвестиции в профилактическую медицину сегодня больше, чем просто реализация плановых показателей системы здравоохранения. Это экономический аргумент, который противоборствует отягчающим социальную повестку трендам.
Лечения варикоза без последствий и наркоза
Технологии лечения варикозной болезни вышли на новый уровень и в новые города. Они есть и в Краснодаре. Поэтому теперь жителям нашего города не нужно преодолевать сотни километров пути, чтобы эффективно и безопасно избавиться от варикоза.
Хорошее здоровье не должно стоить дорого
Спрос на лекарственные средства и прочие медицинские товары всегда был и будет высоким. Причина этому столь же понятна, сколь и естественна: люди всегда будут болеть и всегда будут заботиться о своем здоровье. А вот какую позицию в этом случае займут аптеки, сохранят ли ценовой компромисс между спросом и предложением, или, воспользовавшись ситуацией, будут пытаться увеличить прибыль за счет большой накрутки, – этот вопрос скорее частный. Ведь на рынке розничной фармацевтики присутствует большое количество игроков, и каждый предлагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» идет на один из самых выгодных компромиссов для жителей Краснодара, реализуя чрезвычайно гибкую программу лояльности. А именно систему «Аптечный клуб», которая позволяет покупать товары в аптеках «Апрель» по очень выгодным ценам. И главное, что данная возможность предоставляется каждому.
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия